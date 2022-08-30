حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الجدي يمتلك شخصية قوية ويُمكن الاعتماد عليها بشكل كبير، كما أنه مستعد لتحمل المسؤوليات والأعباء بشكل كبير ويسعى لتحقيق أهدافه بدرجة كبيرة دون أي خوف، ولا يتردد في قرارته ولا يشعر بأي حزن في حالة اتخاذ قرار غير مسئول.

مواصفات برج الجدي

ويرغب مولود البرج تحقيق أهدافه بصرامة وتحقق العدالة بنفسها، خاصة في حالة الغضب، كما أنه يتسم بالرومانسية الكبيرة مع أحبائه حتى إذا بدا غير ذلك في حياته.

ويسعى عدد كبير من مواليد برج الجدي متابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي للبرج اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، وتقدم «الوطن» الخدمة الخاصة بحظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل وعليك أن تعمل بدقة وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت، إذ أنه متوقع أن تواجه بعض التعنت من زملائك في العمل ومديرك، لذا يجب أن تكون أكثر واقعية في حياتك، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الجدي.

حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان ويجب أن تثير روح التمرد والنقد بداخلك، لذا عليك ألا تجادل بشكل كبير وترفض نصيحة أصحاب الخبرة في حياتك العاطفية، وعليك أن تتقرب ممن تحب بشكل كبير.