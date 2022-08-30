حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

تنقسم الأبراج السماوية المعروفة إلى 12 برجا، مقسمه حسب ظهورها في الفلك، وتنقسم لـ4 أنواع نارية ومائية وهوائية وترابية.

وفيما يلي، ينشر موقع «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحمل 30-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، يكون القمر في مواجهة برجك، وعليك أن تبذل مجهودا في التعامل وأن تعتني بمشاعر الآخرين، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تشعر بعدم استقرار وتبدو مضطرب المشاعر، اصبر للغد.

حظك اليوم برج الثور 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر والمشتري يتنافران في منزلي الصحة.. وعليك أن تنظم جهودك ووقتك ولا تهمل صحتك، ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج الثور 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

تجنب الصدام، وعليك أن تهتم بتسوية نزاع وأن تظهر شيئا من المرونة.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يساعدك اليوم على تنمية صلاتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الجوزاء 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح عاطفية ورومانسية وتتألق بعطاء ملحوظ.

حظك اليوم برج السرطان 30-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم يطالبك الفلك بالصبر فالمعاكسات الفلكية قد تتسبب في تأجيل بعض الأمور، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وقد ينبئ ذلك بخلاف أو سوء تفاهم.. تجنب الغضب.

حظك اليوم برج الأسد 30-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم وعليك أن تستفيد من مواهبك وقدراتك فالوقت مناسب للإنجاز، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات مما يجعلك تستطيع اليوم أن تدير أحاديث ولقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج العذراء 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري بمنزلي المال واليوم عليك أن تتصرف في حدود ميزانيتك وحاول أن تحدد نفقاتك، ومواليد العشرية الثالثة انتبهوا لحقوقكم.

حظك اليوم برج العذراء 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم وعليك أن تبرهن على حسن نيتك ولتقم بواجبك.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر وعطارد ببرجك يمنحانك يقظة وثقة وقدرة على الإقناع، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

اجتماع القمر وعطارد في برجك يمدك بالسحر والتألق والجاذبية.

حظك اليوم برج العقرب 30-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بعدم الزهو بنفسك وعدم إعلان خططك.

حظك اليوم برج العقرب 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة، وعليك أن تتحرك اليوم بهدوء وحذر، واهتم بألا تفقد تركيزك.

حظك اليوم برج القوس 30-8-2022 على الصعيد المهني

تحقق اليوم إزدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج القوس 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتتأثر لذلك.

حظك اليوم برج الجدي 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل، وعليك أن تعمل بدقة، وتدافع عن حقوقك بلباقة مهما واجهت من تعنت.

حظك اليوم برج الجدي 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر وعطارد معاكسان وقد يثير ذلك روح التمرد والنقد بداخلك.. لا تجادل ولا ترفض نصيحة أصحاب الخبرة.

حظك اليوم برج الدلو 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل مما يصنع فرقا ويدفعك لعمل طفرة في حياتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. اجتماع القمر وعطارد في منزل الحظ يمدك بمزاج جيد ويلتف من حولك الأحباب.

حظك اليوم برج الحوت 30-8-2022 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي المال وقد تميل للتشوش والتبذير والمغامرة، وعليك أن تنظم أفكارك ونفقاتك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 30-8-2022 على الصعيد العاطفي

تشعر اليوم بالطمأنينة بسبب حوار إيجابي يجمعك بالبعض.