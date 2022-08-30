حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج القوس بعقلية فلسفية في التفكير، فهو يحب أن يأخذ قراراته بعد تفكير كبير، ويعشق التفاؤل.

مواصفات برج القوس

كما يتميز مولود البرج بحب المغامرة، ولديه المقدرة على استيعاب كل ما هو مختلف عنه مهما كان، وأهم شيء عنده أن يمر بمغامرات جديدة ومختلفة.

وتقدم «الوطن» حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي لمواليد برج القوس وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد، وهي خدمة يومية للقراء، وذلك على النحو التالي:

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تحقق اليوم ازدهارا في محيط عملك بما لديك من أفكار غزيرة وغنية، في حياتك العملية، لذا عليك فقط أن تنتبه لحقوقك وتستطيع أن تبرز أعمالك بشكل جيد حتى تحقق نجاحات كبيرة في حياتك العملية، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج القوس اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الحالي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدعمك ويظهر لك بعض الأصدقاء محبتهم وتستطيع أن تتأثر بذلك بشكل كبير وتشعر بالسعادة في حياتك بشكل كبير، لكي تحقق سعادة وحب بشك كبير وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج القوس، اليوم الثلاثاء 30 أغسطس.