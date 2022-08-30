حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الدلو بالكرم الكبير في الحياة فهو يساعد الآخرين بدرجة كبيرة ويعتبر من الشخصيات المحبوبة بشكل كبير سواء في العمل أو حياته العاطفية، كما أنه يعتبر شخص عقلاني في كل الأمور التي يقوم بها بحياته فهو ودود ولطيف بشكل كبير.

مواصفات برج الدلو

ويتسم مواليد البرج بشخصية مستقلة، ولايستطيع أحد التحكم فيما يقوم به، كما أنه يمتلك قدرة على إدارة الأعمال التجارية، ولديهم أفكار جيّدة في تشكيل سياسات ونظريات جديدة خاصة بالتجارة وينجح في المشاريع بشكل كبير.

ويسعى عدد كبير من مواليد برج الدلو متابعة حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي للبرج اليوم الثلاثاء 30 أغسطس، وفق خبيرة الفلك عبير فؤاد على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ ويمدك ذلك بروح تفاؤل، لذا عليك أن تصنع فرق في حياتك وتعمل طفرة بشكل كبير في حياتك لذا عليك أن تنتبه لحقوقك بشكل كبير، وتطلب ذلك بشكل جيد فلا تنفعل حتى لا تخرب كل شيء وتصل لأعلى المراتب، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

اجتماع القمر وعطارد في منزل الحظ يمدك بمزاج جيد، ويتسبب ذلك في التفاف الأحباب من حولك بشكل كبير حتى تشعر بالاطمئنان والهدوء وتقضي أوقات مميزة مع أحبائك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الدلو.