كليات آداب متاحة في المرحلة الثالثة من التنسيق بـ20 جامعة حكومية

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة 2022، في كليات الآداب انتساب، في الجامعات المصرية على مستوى الجمهورية، التي تقدر بـ20 كلية في معظم الجامعات الحكومية، على مستوى الجمهورية، وبنظام انتساب موجه- كالتالي:

كليات آداب متاحة في المرحلة الثالثة 2022

1- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة العريش

2- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة أسيوط

3- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة بني سويف

4- كلية الآداب انتساب موجه- جنوب الوادي

5- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة المنيا

6- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة حلوان

7- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة الفيوم

8- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة دمياط

9- آداب انتساب موجه- المنوفية بشبين الكوم

10 - كلية الآداب انتساب موجه- بنات جامعة عين شمس

11- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة كفر الشيخ

12- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة بور سعيد

13- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة دمنهور

14- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة عين شمس

16- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة المنصورة

17- كلية الآداب انتساب موجه- جامعة بنها

18- كلية آداب وعلوم انسانية انتساب موجه- جامعة قناة السويس بالإسماعيلية

19-كلية آداب انتساب موجه- جامعة سوهاج

20- كلية آداب انتساب موجه- جامعة طنطا

موعد المرحلة الثالثة 2022

وقالت «التعليم العالي»، في بيان، إن تنسيق المرحلة الثالثة، سينطلق عقب إعلان نتيجة مرحلة التحويل لتقليل الاغتراب، على أن يتم بعدها مباشرة فتح الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات.

واليوم الأربعاء، الفرصة الأخيرة للتحويل لتقليل الاغتراب، على أن تعلن النتيجة في غضون يومين.

ونوهت الوزارة، بأن هناك نحو 65 ألف طالب من الناجحين في امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، في انتظار بدء موعد تنسيق هذه المرحلة، مشيرة إلى أن نتيجة التنسيق للمرحلة سيتم بعد استكمال باقي أعمال تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة من الدور الثاني لهذا العام.