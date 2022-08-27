كليات حقوق متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022 بـ13 جامعة حكومية

يستعد طلاب تنسيق المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، لبدء تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الالكتروني، واختيار الكليات والمعاهد في الجامعات، للالتحاق بالعام الجامعي 2023.

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية كليات الحقوق المتاحة لتنسيق المرحلة الثالثة 2022 للقسم العلمي بشعبيته «علوم ورياضة» في الجامعات الحكومية، باعتبارها أبرز الكليات المتاحة أمام هذه المرحلة، وفقاً لما أعلنته وزارة التعليم العالي.

كليات حقوق متاحة في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

1- حقوق انتساب موجه أسوان

2- كلية حقوق انتساب موجه مدينة السادات

3- كلية حقوق انتساب موجه حلوان

4- كلية حقوق انتساب موجه جنوب الوادي

5- كلية حقوق انتساب موجه سوهاج

6- كلية حقوق انتساب موجه طنطا

7- كلية حقوق انتساب موجه جامعة أسيوط

8- كلية حقوق انتساب موجه جامعة القاهرة

9- كلية حقوق انتساب موجه جامعة عين شمس

10- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنصورة

11- كلية حقوق انتساب موجه جامعة بني سويف

12- كلية حقوق انتساب موجه جامعة الإسكندرية

13- كلية حقوق انتساب موجه جامعة المنوفية بشبين الكوم

المرحلة الثالثة 2022

وكانت وزارة التعليم العالي، قد أعلنت أن موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022، يتم تحديده عقب ظهور نتيجة التحويل لتقليل الاغتراب، حيث قررت الوزارة فتح التحويل من اليوم السبت الموافق 27 أغسطس حتى يوم الأربعاء 31 أغسطس.

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وقالت الوزارة الحد الأدنى للمرحلة الثالثة 205 درجة بنسبة 50%، من العلمي والأدبي ويبلغ عدد طلابها 66.754 طالب من الشعبتين الأدبي والعلمي.

كما تقرر فتح تسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة 2022، وكذلك الطلاب المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات .

وأكد بيان صادر عن قطاع التعليم بالوزارة أن أعمال تسجيل رغبات التحويلات لتقليل الاغتراب تسير بشكل هادئ ومنتظم دون رصد أي مشكلات مع الحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال الوجود في معامل التنسيق الإلكتروني.