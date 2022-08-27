موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. عدد الطلاب والحد الأدنى للتقدم

أعلن مكتب التنسيق بجامعة المنصورة، عن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022 لطلاب الثانوية العامة، وأنه سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات «الدور الثاني» للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأكد أن تنسيق المرحلة الثالثة سيكون بعد إعلان نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الثانوية العامة، والذي تم فتحه من اليوم ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/8/2022 وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة.‏

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأوضح مكتب التنسيق والتحويلات في جامعة المنصورة، في بيان، أن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة «الدور الأول» سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات «الدور الثاني» للثانوية العامة هذا العام 2022، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

تسجيل الرغبات

وذكر أنه تقرر فتح تنسيق المرحلة الثالثة 2022 وتسجيل الرغبات لباقي الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2022، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني بشبكة الإنترنت وذلك فور إعلان نتائج التحويلات.

الحد الأدني في تنسيق المرحلة الثالثة 2022

وأوضح مكتب التنسيق أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الثالثة وعدد طلابها وفقاً لما يلي:

الحد الأدنى للشعبة العلمية والأدبية: 205 درجات فأكثر بنسبة 50%، ويبلغ إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية: 37630، وإجمالي عدد طلاب الشعبة الأدبية: 29214، وإجمالي عدد طلاب الشعبتين: 66754.

فتح مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2022

وفي سياق متصل، بدأ مكتب تنسيق جامعة المنصورة، في مرحلة تحويلات تقليل الاغتراب 2022 المناظر ‏وغير المناظر لطلاب الثانوية العامة المصرية 2022 المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية من خلال موقع ‏التنسيق الإلكتروني الخاص بالتنسيق وهو: ‏https://tansik.digital.gov.eg/Application/Default.aspx‏، اعتبارًا من اليوم، وحتى يوم ‏الأربعاء الموافق 31/8/2022 وذلك طبقا للشروط والقواعد المنظمة وذلك خلال الفترة المحددة ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.