محافظ بني سويف يوجه بالتحقيق في مصرع صبي صعقا بالكهرباء

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، إدارة التفتيش بالمحافظة، بالتحقيق الميداني في واقعة مصرع صبي يبلغ من العمر 17 عاما، ومقيم قرية صفط العرفا بمركز الفشن، بادعاء صعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية، وتم نقله لمستشفى الفشن المركزي، وبعد توقيع الكشف الطبي عليه ومحاولة إسعافه، تبين وفاته، ونقلت جثته إلى مشرحة المستشفى.

اتخاذ الإجراءات القانونية في الواقعة

ووجه المحافظ باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية والتنفيذية، ومتابعة وتسهيل كافة الإجراءات التي تطلبها الجهات المختصة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، مع ضرورة تسهيل إجراءات تسليم جثة الشاب لذويها، واستصدار تصريح الدفن من خلال التنسيق مع الجهات الأمنية.

تطبيق الإجراءات القانونية ضد المقصرين

وشدد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات القانونية ضد أي تقصير أو إهمال تثبته التحقيقات سواء عن طريق التفتيش بالمحافظة أو جهات التحقيق المختصة، حيث لا تهاون في أي أمر قد يضر بسلامة المواطنين، كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

مصرع صبي إثر تعرضه لصعق كهربائي

وكان قد لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي من إحدى اللوحات الإعلانية، أثناء توجهه لمدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجرى نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، وعند توقيع الكشف الطبي عليه تبين وفاته، ونقلت جثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.