مصرع عامل يومية أثناء عمله في بني سويف.. انهارت عليه حفرة

لقي عامل مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر انهيار أعمال حفر عليه، أثناء عمله في قرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلت جثته بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

بلاغ بوفاة عامل أثناء عمله

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بمصرع عامل يومية، انهارت عليه أعمال حفر خلال عمله في حفر مشروع للصرف الصحي بشارع بجوار كوبري السوق بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة.

وتم التوجيه بسرعة انتقال معدات مجلس المدينة، وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، واستخراج جثة المتوفى، ونقله إلى المستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة، للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام

تم الدفع بمعدات الوحدة المحلية وسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتم انتشال جثة المتوفي ونقلها إلى مستشفى ناصر العام، وتم إيداعها داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتبين وفاة «سعد ش. ز.»، 39 عامًا، مقيم بمنطقة الترعة الصغيرة بمدينة ناصر، خلال عمله في حفر أحد مشروع للصرف الصحي بقرية أشمنت، انهارت عليه الحفرة ولقي مصرعه، وتم انتشال جتثه.

وحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وظروفها وملابساتها، واستدعاء مفتش الصحة المختص، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.