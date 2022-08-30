تقرير: توقعات بوصول سعر الذهب إلى 1740 دولارًا للأوقية

كشف تقرير حركة تداول الذهب الصادر عن مؤسسة «جولد إير»، أن خطاب جيروم باول رئيس البنك الفيدرالي الأخير كان مثير بقوة للأسواق، بعد رفضه السياسة النقدية المعتدلة، مشيرا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قوي.

سيواصل سياسته النقدية المتشددة

وأشار التقرير إلى أن رسالة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول، أفادت استمرار سياسته النقدية المتشددة، وسيواصل رفع أسعار الفائدة في معركته ضد المستوى المتصاعد للتضخم، حيث قال إنه من المحتمل أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على موقف سياسي مقيد لبعض الوقت، ونتج عن خطابه عمليات بيع قوية للغاية في الأسهم الامريكية كما أدى إلى انخفاض قدره 20 دولارًا في أسعار الذهب واستمر الانخفاض مع بداية الأسبوع أيضا.

توقع هبوط الأسعار إلى مستويات 1730

وتوقع التقرير أن يكون هناك بعض الصعود في الأسواق خلال تحركات اليوم، وتوقع أن تهبط أسعار الذهب إلى مستويات 1730 دولارًا للأوقية، ومن ثم يبدأ الصعود إلى مستويات 1740 دولارًا للأوقية، ويتوقع استمرار الصعود إلى مستويات 1745 دولارًا ومن ثم 1750 دولارًا، ويفشل التحليل في حال الإغلاق أسفل تلك المستويات.

أسعار الذهب في مصر

وفي مصر أعلنت شعبة الذهب، استقرار الأسعار ليسجل الذهب عيار 24 سعر 1245 جنيهًا، اليوم الثلاثاء، كما سجل الذهب عيار 21 نحو 1090 جنيهًا، فيما سجل الذهب عيار 18 سعر 934 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 9440 جنيهًا.

عالميًا، انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء خلال مستهل التعاملات في العقود الفورية بنسبة 0.23%، لتسجل الأوقية سعر 1.731 دولار، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.32% لتسجل سعر 1.744 دولار أمريكي.