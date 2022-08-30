6 جنيهات زيادة في سعر الذهب خلال 24 ساعة.. عيار 18 بـ934 جنيها

استقرت أسعار الذهب دون 1740 دولارًا للأوقية اليوم الثلاثاء، لتحوم بالقرب من أدنى مستوى لها في شهر واحد في الجلسة السابقة، وتظل تحت ضغط من الدولار القوي وسط توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول.

أسعار الفائدة

خلال خطابه في ندوة جاكسون هول، شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول على الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة والحفاظ عليها عند مستوى مقيد حتى ينخفض ​​التضخم بشكل كبير، رغم أن ذلك قد يضر بالنمو ويضعف سوق العمل.

توقعات بتراجع عالمي في سعر الذهب

تاريخياً، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار أمريكي للأوقية في شهر أغسطس من عام 2022، ومن المتوقع تداول الذهب عند 1718.17 دولار أمريكي للأوقية، بحلول نهاية هذا الربع (يوليو – سبتمبر 2022)، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أنه سيتم التداول عند 1662.06 دولار أمريكي في غضون 12 شهرًا.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

محلياً، سجل سعر الذهب اليوم الثلاثاء في محلات الصاغة، ارتفاعاً مقارنة بما كان عليه منتصف يوم أمس الإثنين، حيث ارتفع عيار الذهب 24 حوالي 6 جنيهات خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليسجل سعر 1246 للشراء، وزاد عيار الذهب 21 حوالي 5 جنيهات ليباع بسعر 1090 جنيه للشراء، و4 جنيهات زيادة في عيار الذهب 18 ليباع بسعر 934 جنيهًا، وعيار الذهب 14 بسعر 727 جنيهًا، في حين سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) 8720 جنيهًا دون المصنعية.