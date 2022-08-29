أسعار الذهب ترتفع 5 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا طفيفًا في السوق المحلية، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5 جنيهات، مقارنة بسعر بدء التداول، الذي شهد استقرارا منذ أمس، ليسجل سعر البيع في التعاملات المسائية 1090 جنيهًا، بدلا من 1085 جنيهًا.

ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات

أشارت شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تقرير الأسعار، إلى أنَّ عيار 24 سجل 1245.7 جنيه للجرام، و934.2 جنيه للجرام عيار 18، و728.7 جنيه للجرام عيار 14، مشيرًا إلى أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8 آلاف و720 جنيها، دون إضافة المصنعية أو الدمغة أو الضريبة.