«شعبة الذهب»: الأسواق العالمية تواجه حالة من عدم اليقين وتغيير الأسعار

أكد هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنَّ الأسواق العالمية تواجه حالةً من عدم اليقين في نجاح السياسات المتشددة للفيدرالي الأمريكي تجاه التعامل مع التضخم المستمر، بما يُشكّل ضغط على البورصات العالمية وأسعار المعدن النفيس.

وأضاف هاني ميلاد، في بيان صادر عن الشعبة اليوم، أنَّ الذهب شهد انخفاضًا على مستوى السعر العالمي، خلال الشهر الماضي، ترقبًا لقرارات الفيدرالي الأمريكي.

تصريحات «باول» دفعت سعر الذهب للتراجع

وتابع بأن أسواق الذهب شهدت ارتفاعًا كبيرًا على مدار أسبوعين متتاليين، ثم عاودت أسعار الذهب في الانخفاض، عقب تصريحات «باول» حول استمرار رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، إلا أنّ الأسواق العالمية في حالة ترقب وانتظار لارتفاع جديد قد يشهده الذهب نظرًا لتراجع العملات المشفرة وأسعار الأسهم العالمية.

وحول حركة أسعار الذهب في الأسواق المحلية، شهدت استقرارًا نسبيًا، خلال الأسابيع الماضية بين ارتفاع أو انخفاض محدود؛ ليستقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند 1085 جنيها، على مدار الأسبوع الماضي.

ووفقاً للبيان، فإنَّ حركة تداول اليوم بدأت على انخفاض بقيمة 3 جنيهات، ليسجل سعر جرام 21 سعر 1082 جنيهًا، إلا أنَّ الأسعار عادت لمعدل 1085 جنيهًا للجرام، خلال تعاملات منتصف اليوم.

سبب عدم تراجع الذهب المحلي في مصر

أرجعت الشعبة عدم تراجع السعر المحلي للذهب إلى سرعة التغير في السعر العالمي من ناحية، إضافة إلى عدم انسيابية عمليات استيراد الخام، وارتفاع حجم الطلب المحلي ولا يشكل ما يتردد حول سقوط أسعار الذهب والتراجع الحاد في الأسواق المحلية إلًا تكهنات.

وتابع البيان بأنَّ الشائعات ورائها الانتشار الإعلامي أو أحداث توتر في الأسواق بناءً على عدم دراية بآليات عمل السوق المحلية أو دراية بحركة البيع والشراء.