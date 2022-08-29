روسيا تقصف «إنرجودار» الأوكرانية.. وزيلينسكي يقيل نائب قائد الحرس الوطني

قصفت القوات الروسية، الأحياء السكنية الثالثة والخامسة في مدينة «إنرجودار» بمنطقة «زابوروجيا» الواقعة جنوبي شرقي البلاد، وأشار رئيس بلدية «إنرجودار»، دميترو أورلوف، في «تليجرام»، إلى تحطم نوافذ في منازل، واشتعال النيران في سيارات جراء القصف.

وحث أورلوف، المواطنين على عدم الاقتراب من النوافذ أثناء القصف، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

بدوره، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مرسوم نشر على موقعه الإلكتروني، نائب قائد حرسه الوطني روسلاف سبودار.

خروج 3 سفن محملة بـ72.98 ألف طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا

من جانبه، سمح مركز «التنسيق المشترك» في مدينة «إسطنبول»، بخروج 3 سفن محملة بـ72.98 ألف طن من الحبوب من موانئ أوكرانيا، إلى 3 دول «مصر-تركيا-رومانيا».

بدورها، أعلنت «موسكو»، إطلاق مناورات «فوستوك 2022» البرية والبحرية والجوية الاستراتيجية في الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر المقبل، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن المناورات ستجرى في 7 ميادين شرقي البلاد.

إجراء التدريبات في المياه والمناطق الساحلية لـ«بحر أوخوتسك»

وتهدف مناورات «فوستوك 2022»، لتحسين مهارات القادة في القيادة وإدارة القوات لصد العدوان المفترض عن الجناح الشرقي، ومن المقرر إجراء التدريبات في المياه والمناطق الساحلية لـ«بحر أوخوتسك» و«بحر اليابان» في أقصى شرقي روسيا.

بدوره، أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بتاريخ وآفاق علاقات التعاون مع الهند، مؤكدا في مقابلة مع قناة «زفيزدا» التلفزيونية، أن «موسكو»، مستعدة لتعزيز التعاون مع دول منظمة «التعاون الإسلامي»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.