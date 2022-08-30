أوكرانيا تعلن مقتل 82 من القوات الروسية في منطقة العمليات الجنوبية

أعلنت أوكرانيا، مقتل 82 من القوات الروسية، في منطقة العمليات الجنوبية، مشيرة إلى تدمير دبابتين من طراز«تي 72»، ونظام صواريخ «إس 300» و 6 مركبات مصفحة، ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وأشارت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية، إلى شن القوات المسلحة، 6 غارات جوية على مواقع الدفاع الجوي للقوات الروسية في المنطقة.

زيلينسكي يحض موسكو على الفرار من الهجوم الأوكراني جنوب البلاد

وفي وقت سابق، تعهد الرئيس الأوكراني، فولديمير زيلينسكي، أن قوات بلاده ستلاحق الجيش الروسي حتى الحدود، وحض الرئيس، القوات الروسية على الفرار من الهجوم الأوكراني في الجنوب

من جانبه، قال مسؤول أمريكي، إن روسيا تواجه إخفاقات مع طائرات مسيرة إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بدوره، قال المدير العام لشركة «كلاشنيكوف» الروسية، فلاديمير ليبين، صدور توصية بإدخال طائرتها المسيرة الجديدة «كوب» إلى الخدمة العسكرية، مضيفا لمجلة «الدفاع الوطني» إن الطائرة اجتازت بنجاح اختبارا رسميا في نهاية العام الماضي 2021، فصدرت التوصية بإدخالها إلى الخدمة.

شولتز: أولوية الحكومة الألمانية التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر

من جانبه، قال المستشار الألماني أولاف شولتز، إن بلاده ستجتاز الشتاء المقبل بشكل أفضل مما أعتقد أناس كثيرون في السابق بفضل خطوات اتخذتها «برلين» لتأمين إمدادات من الطاقة، مضيفا في مؤتمر صحفي مشترك في مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في العاصمة «براج»، إن الأولوية العليا للحكومة هي التغلب على تكاليف الطاقة المرتفعة للأسر من خلال تقديم مساعدة محددة الهدف.

وأعرب شولتز، عن تفاؤله بأن «الاتحاد الأوروبي» سيتخذ إجراءات منسقة قريباً حيال أسعار الكهرباء المرتفعة، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

من جانبها، قالت صحيفة «لوموند»الفرنسية، إن «طوكيو» تشعر بالقلق من وضع إمدادات الطاقة لفصل الشتاء، موضحة ان اليابان لا تفكر في احتمال رفض التعاون مع موسكو في مشروع «ساخالين-2»، وفقا لما ذكرته شلكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«لوموند»: 60 % من 10 ملايين طن غاز يتم استخراجه في «ساخالين» تشتريه اليابان

وأضافت الصحيفة الفرنسية، أن الوضع الياباني قد يكون حرجا للغاية، مما يدفع سلطات البلاد للتفكير منذ يوليو الماضي في إصدار قانون حول خفض استهلاك الغاز في المدن.

وأشارت «لوموند»، إلى أنه بمبادرة من طوكيو لم تخرج الشركات اليابانية وبينها «ميتسوبيشي» و«ميتسوي» من المشروع، مضيفة أن 60% من 10 ملايين طن من الغاز الذي يتم استخراجه في «ساخالين»، تشتريه اليابان. ويوفر ذلك نحو 10% من احتياجات البلاد، فيما تورد طوكيو 97.8% من الغاز الطبيعي المسال.