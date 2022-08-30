خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي «أونلاين»

تسعى وزارة الداخلية وتحديدًا الإدارات الخدمية، إلى تذليل العقبات أمام المواطنين، خاصة الأحوال المدنية التي تقدم خدمات مميزة للمواطنين في جميع الوثائق الصادرة عنها، سواء كانت من داخل مقار السجلات المدنية، أو عبر البريد، أو عبر منصة وزارة الداخلية «أونلاين».

«الوطن» تقدم للقارئ، خدمة معرفة خطوات تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي.

- ملء بيانات استمارة بطاقة الرقم القومي

- صورة بطاقة الرقم القومي

- يجوز محل الإقامة بتقديم إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه أو الغاز حديث

- مع محل الإقامة الجديد تقديم عقد مسجل في الشهر العقاري، أما في حالة أذا كان العقد إيجار يشترط حضور المؤجّر للتصديق على صحة التعاقد.

- يجوز تغيير محل الإقامة على سكن أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية بشرط وأن يكون محل الإقامة الذي يتم التغيير عليه ثابتًا في بطاقته.

- في حالة الزوجة التي ترغب في تغير على محل إقامة زوجها، يُكتفى فقط بتقديم بصورة من بطاقة زوجها.

أسعار بطاقة الرقم القومي

- الاستمارة المميزة بـ170 جنيهاً الاستلام بعد 24 ساعة

- الاستمارة العاجلة وسعرها 120 جنيها الاستلام بعد 3 أيام

- الاستمارة العادية وسعرها 45 جنيها الاستلام بعد 15 يومًا.

خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من المنزل

ـ الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر شبكة المعلومات الدولية .

ـ تسجيل بيانات المستند المطلوب واتباع الخطوات.

ـ تسجيل بيانات مقدم الطلب على نافذة الأحوال المدنية .

ـ تحديد نظام الدفع.

ـ قراءة الإرشادات الخاصة بكل خطوة بعناية والضغط على موافق على الشروط.

- ضوابط استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين من المنزل تستخرج بطاقة الرقم القومي «بدل فاقد- بدل تالف»

- يسمح بإصدار البطاقة مباشرة من الإنترنت، بشرط أن تكون بيانات مقدم الطلب، مطابقة للتعليمات المبينة بالإرشادات الخاصة بكل وظيفة أو مهنة.