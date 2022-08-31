72 عاما على وفاة كاميليا.. عرفت الشهرة مبكرا وماتت في عز شبابها

تعد كاميليا، من أبرز نجمات زمن الفن الجميل، واللاتي ذاع صيتهن في القرن الماضي ليس لجمالها الخاطف للقلوب فقط، ولكن للملابسات والشائعات التي لاحقتها بعد وفاتها منذ 72 عامًا إثر احتراق الطائرة التي كانت على متنها في مثل هذا اليوم 31 أغسطس عام 1950، ورحيلها قبل أن تكمل عامها الـ31.

وفي الذكرى 72 لوفاة الفنانة كاميليا، ترصد «الوطن» أبرز المعلومات التي صاحبت أشهر نجمة، حققت نجاحًا وجماهيرية كبيرة في وقت قصير، وتركت الدنيا وهى في ريعان شبابها.

من مواليد الإسكندرية

- من مواليد 13 ديسمبر عام 1919 بمحافظة الإسكندرية.

- حملت في طفولتها اسم «ليليان».

- في سن المراهقة، لفت جمالها الأخاذ، المخرج أحمد سالم الذي تبناها فنيًا ومنحها اسم «كاميليا».

- عام 1947 قدمها يوسف وهبي، باعتبارها وجهًا جديدًا من خلال فيلم «القناع الأحمر» أمام فاتن حمامة.

- مشوارها الفني لم يستمر سوى نحو 4 أعوام.

- قدمت ما يقرب من 15 فيلما سينمائيا.

رصيدها الفني نحو 15 فيلما

- من أبرز الأفلام التي قدمتها «بابا عريس، فتنة، قمر 14، امرأة من نار، الستات كده، المليونير، صاحبة الملاليم، شارع البهلوان، الروح والجسد».

- عرض فيلم «آخر كدبة» بعد وفاتها، بطولة فريد الأطرش، سامية جمال، إسماعيل ياسين، إخراج أحمد بدرخان، تأليف أبو السعود الإبياري، وهو آخر أفلامها ومن أشهر عباراتها بالفيلم «أنا مستعجلة.. مستعجلة أوي».

حصلت على تذكرة أنيس منصور في اللحظة الأخيرة

- كانت تشتكي من بعض الآلام وقررت السفر إلى الخارج لإجراء بعض الفحوصات.

- لم تجد مكانًا لها على أقرب طائرة ستغادر القاهرة، ليشاء القدر أن يتخلى أحد الركاب عن تذكرته بسبب مرض والدته وهو الكاتب أنيس منصور، لتذهب التذكرة إليها.

- بعد إقلاع الطائرة بنحو 20 دقيقة، احترقت وسقطت في إحدى المناطق بصحراء مصر، ولم ينجُ ركابها.

حاصرتها الشائعات بعد وفاتها وسر مقتلها

- حاصرت الشائعات كاميليا في حياتها، ومحاولات كثير من المشاهير الارتباط بها، وبعد وفاتها انتشرت الأقاويل عن قيام بعض أجهزة مخابرات دولة معادية في هذا التوقيت بتعمد إسقاط الطائرة، ولمّح البعض إلى احتمال آخر وهو تدخل الملك فاروق، إلا أن ذلك لم يلق قبولًا بزعم إذا كان الملك يريد التخلص منها لن يحتاج لكل ذلك.

- رحلت كاميليا، إحدى أجمل نجمات السينما في القرن الماضي، وأسدل الستار على فنانة شابة بحثت عن الشهرة ووجدتها سريعًا بعدما أحبتها الأضواء، ولكن اختفت بشكل أسرع من الحياة في حادث مأساوي أبكى جمهورها وعشاقها.