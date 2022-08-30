مبادرة الإحلال: تسليم 22400 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي حتى الآن

نجحت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي أو الوقود المزدوج في تسليم أكثر من 22400 سيارة جديدة منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 حتى شهر أغسطس الجاري، بعد أن تخطى عدد طلبات الإحلال التي تلقتها المبادرة منذ انطلاقها في 7 محافظات مصرية حاجز الـ39 ألف طلب إحلال.

عدد الطلبات التي وصلت إلى الموقع

وكشف الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم المباردة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، أن عدد الطلبات التي وصلت إلى الموقع الرسمي لمبادرة إحلال السيارات «جرين جو» تخطى حاجز الـ39 ألف طلب في 18 شهرا منذ انطلاق المبادرة في يناير 2021 حتى الآن.

عدد السيارات التي جرى تسليمها حتى الآن

أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد السيارات الجديدة التي يجرى تسليمها وصل إلى 22400 سيارة جديدة تعمل الغاز الطبيعي تنوعت بين سيارات ملاكي وتاكسي وميكروباص.

وأضاف أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الخزانة العامة للدولة منذ انطلاق المبادرة لتشجيع المواطنين على الاشتراك في مباردة إحلال السيارات بلغ أكثر من 530 مليون جنيه حتى نهاية أغسطس الحالي، مشيرا إلى أن الحافز الأخضر يصرف بنسبة 10% بالنسبة للسيارات الملاكي من قيمة السيارة الجديدة بحد أقصى 22 الف جنيه، وفي حالة التاكسي 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه، وفي حالة الميكروباص 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

كانت وزارة المالية أعلنت عن ضم محافظتي الأقصر وأسوان إلى مبادرة إحلال السيارات منذ شهر أبريل 2022 وفتحت باب التسجيل لمواطني المحافظتين على الموقع الإلكتروني للمبادرة «جرين جو» قبل ضم مدينة شرم الشيخ إلى المبادرة وإتاحة التسجيل لمواطنيها على الموقع الإلكتروني للمبادرة مع الأسبوع الأخير من مايو 2022.