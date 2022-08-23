أسعار ومواصفات «نسيان سنترا وBYD F3» في مبادرة إحلال السيارات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة، إن المبادرة الرئاسية نجحت في تسليم أكثر من 22 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي والوقود، وأوضح المتحدث باسم مبادرة «إحلال السيارات»، في تصريحات سابقة أن المنصة الالكترونية الخاصة بالمبادرة تلقت أكثر من 40 ألف طلب ومازال العمل مستمر حتى الآن.

ويجر فحص جميع الطلبات التي تنطبق عليها الشروط اللازمة، ويتم إرسال خطاب إلى صاحب السيارة، بالتوجه إلى مقر فحص السيارة وإحلالها، ثم يتابع مع البنوك في تقسيط السيارة.

مبادرة إحلال السيارات

وتستعرض «الوطن» مواصفات وأسعار السيارة «نيسان سنترا» و«البي واي دي» فى مبادرة إحلال السيارات، وسجلت أسعار السيارات نيسان سنترا في حالة الدفع النقدي ٣٤٠٬٨٥٠ ألف جنيه للفئة الأولى، بينما سجلت أسعار السيارة نيسان سنترا الفئة الثانية 358.85 ألف جنيه.

كما سجلت أسعار السيارات «بي واي دي f3» الفئة الأولى 228 ألف جنيه، و258 ألف جنيه للفئة الثانية.

مواصفات السيارة نيسان سنترا

وتنتمي السيارة «نيسان سنترا» لفئة السيدان، وأنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يخرج قوة قدرها 118 حصان، وعزم أقصى للدوران 154 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن تسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.9 ثانية.

مواصفات السيارة byd f3

وتنتمي السيارات byd f3 موديل 2022، لفئة السيدان، ومزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات مانيوال، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.1 ثانية.