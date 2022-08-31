هل الملك فيسريس جبان؟.. رواية «النار والدم» تكشف كواليس House of the Dragon

خلال أحداث الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل House of the Dragon، ظهر الملك فيسريس تارجاريان أحد ملوك عائلة تارجاريان في قارة ويستروس وهو ضعيف الشخصية بل يراه البعض جبانا لعدم موافقته على دخول أي حروب ضد من يحاول النيل من مكانته والتقليل من حكمه.

الملك فيسريس تارجاريان تولى العرش خلفا لجده جهيريس

ظهر ذلك بشكل واضح حين ما رفض الملك في بداية الأمر محاربة شقيقه ديمون، حين ما سرق بيضة التنين واستولى على قلعة دراجنستون التي تعد قلعة ولي العرش وهي من المفترض أن تكون ابنة الملك رينيرا.

وأيضا ظهر ذلك مرة أخرى في الحلقة الثانية حين ما رفض دخول حرب مع «السلطعون» الذى استولى على سفن من سفن مملكته وبدأ فى ضم عدد من المدن الحرة حتى ولايته وأصبح يشكل خطرا على المملكة التى يحكمها فيسريس لقدرته على فرض الضرائب وإيقاف على حركة سفن المملكة.

كتاب «النار والدم» الذي كتبه جورج آر آر مارتن والذي يعد النص الأصلي المأخوذ عنه المسلسل يكشف أن الملك فيسريس ليس ملكا جبانا ولا ضعيفا، ولكنه جاء بعد فترة استقرار فى المملكة دام لأكثر من 50 سنة، حيث إن حكم الملك جهيريس جد الملك فيسريس كان كله رخاء وسعادة ولم يشهد أي حروب.

الملك فيسريس تارجاريان رفض محاربة «السلطعون»

حتى حين ما أعطى جهيريس الحكم لفيسريس لم تقم حرب بينه وبين المنافسة معه على العرش الأمير راينيس، ولذلك أخذ فيسريس على عاتقه أن يكمل مسيرة جده ولا يدخل في حروب وصادمات مثل التى كانت موجودة من قبله على أيام الملك مايجار القاسي وايجون الغازي.