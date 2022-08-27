أحداث الحلقة الثانية من House of The Dragon.. الصراع يشتعل بين الأميرة وعمها

ينتظر الجمهور العالمي خلال الساعات المقبلة عرض الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon، بعنوان «The Rogue Prince»، خاصة بعد ما شاهد الحلقة الأولى أكثر من 10 ملايين متفرج، ويأتي إذاعة الحلقة الجديدة تزامنًا مع إعلان الحساب الرسمي للمسلسل على منصات التواصل الاجتماعي وجود موسم ثان من المسلسل الملحمي.

وتصل مدة الحلقة الثانية من المسلسل لـ54 دقيقة، وهي من إخراج جريج يايتانيس وكتابة رايان جيه كوندال، ومن المتوقع أن تشهد الحلقة بداية الصراع بين الأميرة «رانيرا» بعد تنصيبها وريثة للعرش، وعمها الأمير دايمون تارجيرين الذي تم طرده بعيدًا عن «كينجز لاندينج».

تفاصيل الحلقة الثانية من مسلسل House of The Dragon

وتتيح شبكة «HBO» للنقاد مشاهدة الحلقات الأولى من مسلسل House of The Dragon قبل طرحها للجمهور، ومن جانبه كشف الناقد اللبناني خليل حنون جزء من تفاصيل الحلقة الثانية من المسلسل في تدوينة عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «أحداث الحلقة الثانية تبدأ بعد 6 أشهر من الحلقة الأولى، الأميرة رانيرا تريد أن تثبت نفسها بأن لديها المبادرة والقوة لحل المشاكل والخلافات وتستحق أن تكون وريثة العرش أمام الشكوك والمؤامرة التي ستبرز لاحقًا».

وأشار الناقد إلى أن الحلقة الثانية من House of The Dragon، تشهد مواجهة قوية، بالإضافة إلى مفاجئتين في النهاية، مضيفًا: «الحلقة الثالثة تعد بمؤامرات ومواجهات وأطماع، وربما ستبدأ الدماء في السيلان.. الممثل مات سميث أو الأمير دايمن يشحن الأجواء بالتوتر مع ظهوره وهاي تاور هو قطب الصراع الجديد».

تكلفة إنتاج الجزء الأول من House of the Dragon

ومع الإعلان عن تقديم موسم ثاني من المسلسل، تم الكشف في وقت سابق عن تكلفة إنتاج كل حلقة من House of the Dragon إذ تصل لـ20 مليون دولار أمريكي، مما يجعل تكلفة الموسم الواحد 10 حلقات، تصل لـ 200 مليون دولار.