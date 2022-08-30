«التعليم العالي»: إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية خلال 48 ساعة

كشف الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية، إذ ذكر أن النتيجة تكون خلال يومين على أقصى تقدير، موضحًا أن رؤساء الجامعات الأهلية يجتمعون اليوم لمعرفة التفاصيل المرتبطة بالإحصائيات المقدمة للطلاب من خريجي الثانوية العامة ممن تقدموا للجامعات الأهلية هذا العام، مشيرا إلى أن هناك إقبالاً كبيرًا على الجامعات الأهلية وبرامجها الدراسية المختلفة.

وأضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أن التنسيق الخاص بالجامعات الأهلية يحصر أعداد المتقدمين، لافتًا إلى أن طلاب الشهادات المعادلة يحق لهم التقديم في الجامعات الحكومية باختلاف الحدود الدنيا للمجاميع.

الجامعات الأهلية تختلف عن تنسيق مثيلتها الحكومية

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الجامعات الأهلية تختلف عن تنسيق مثيلتها الحكومية من حيث التوزيع الجغرافي، ما يسمح لأي طالب في أي محافظة بالتقدم لاختيار البرنامج الدراسي الذي يرغب فيه، موضحًا في الوقت ذاته أن الجامعات الأهلية الجديدة يوجد بها أماكن سكن مخصص للطلاب، وذلك في جامعات الملك سلمان والمنصورة الجديدة والجلالة، من أجل تمكين الطلاب من الإقامة وهي نفس فكرة المدن الجامعية.

المدن الجامعية الخاصة بالجامعات الأهلية بها جميع الخدمات

وأوضح أن المدن الجامعية الخاصة بالجامعات الأهلية يوجد بها جميع الخدمات التي يحتاجها الطلاب، موضحًا أن الدولة تحملت جزءًا من تكلفة مصاريف برامج القطاع الطبي والهندسي بالجامعات الأهلية، والطلاب تحملوا جزءًا آخر، مؤكدًا أن هناك فرصا موجودة لطلاب التنسيق بالمرحلة الثالثة في الجامعات الخاصة، وبعد إعلان تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية يتم الإعلان عن الأماكن الخالية بالكليات المختلفة والجامعات.