غلق باب تنسيق الجامعات الأهلية 2022 اليوم.. اعرف موعد إعلان النتيجة

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري باب التنسيق للجامعات الأهلية الجديدة 2022 في تمام الساعة 7 مساءًا، مؤكدة أنَّه يجب على الطلاب الراغبين في التسجيل كتابة رغباتهم على الموقع الإلكتروني قبل غلق باب التسجيل، لافتة إلى أنَّ الجامعات التي تبدأ استقبال الطلاب العام الجديد 12 جامعة بها مجموعة متميزة من البرامج التعليمية.

خطوات تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني.

- يدخل الطالب على رابط تنسيق الجامعات الأهلية الجديدة 2022.

- يكتب الطالب رقم جلوسه.

- يكتب الطالب الرقم السري.

- يبدأ الطالب في اختيار الرغبات.

- لا يوجد أي توزيع جغرافي للجامعات الأهلية الجديدة.

إقبال كثيف على الجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات الأهلية الجديدة شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل طلاب الثانوية العامة، موضحاً أن ذلك يعود إلى نوعية البرامج المميزة التي تقدمها هذه الجامعات لأنها تواكب احتياجات سوق العمل وتؤهل الطلاب لذلك.

وأضاف «عبدالغفار» لـ«الوطن»، أنَّه بعد غلق باب التنسيق تبدأ الوزارة أعمال التحليل الإحصائي وتوزيع الطلاب على الكليات وفق الطاقة الاستيعابية لكل كلية، مؤكّداً أنَّ الجامعات التي تبدأ استقبال الطلاب عددها 12 جامعة وبها برامج في الذكاء الاصطناعي وبرامج لها علاقة بالحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال وكلها برامج بينية.

موعد إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية

وعن موعد ظهور نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية، أكّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه سيتم إعلان النتيجة خلال 72 ساعة من غلق موقع التنسيق الإلكتروني، موضحاً أن الطلاب يحصلوا على النتيجة من نفس الموقع، مشيراً إلى بدء أعمال تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لهذه الجامعات عقب إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة.

الجامعات الأهلية الجديدة 2022

- جامعة بني سويف الأهلية الجديدة.

- جامعة المنيا الأهلية الجديدة.

- جامعة أسيوط الأهلية الجديدة.

-جامعة قنا الأهلية الجديدة.

- جامعة المنوفية الأهلية الجديدة.

- جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة.

- جامعة الإسماعيلية الأهلية الجديدة.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية الجديدة.

- جامعة بنها الأهلية الجديدة.

- جامعة حلوان الأهلية الجديدة.

- جامعة المنصورة الأهلية الجديدة.

- جامعة الإسكندرية الأهلية الجديدة.