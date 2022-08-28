وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس وحدة إدارة تطوير المشروعات

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، وهشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، والمدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي، محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والأستاذ أحمد الشيخ الوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي.

في مستهل الاجتماع، قدم المجلس التهنئة للدكتور أيمن عاشور لتوليه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متمنين له دوام التوفيق والسداد.

دعم مشروعات تطوير التعليم العالي

أكد الدكتور أيمن عاشور على دور الوحدة الحيوي في دعم العملية التعليمية داخل الجامعات المصرية، مشيرًا إلى الأداء المُتميز للوحدة خلال الفترة الماضية، ومُساهمتها الفعالة في دعم مشروعات تطوير التعليم العالي، مشددا على ضرورة استكمال الإجراءات الإدارية والمالية لخطة تطوير الوحدة للعرض والمناقشة خلال الاجتماع المقبل.

وأشار إلى استكمال تطبيق خطة التحول الرقمي بالجهات التابعة للوزارة، وتنسيق وتوحيد جهود تطبيق التحول الرقمي في الجامعات الحكومية والتكنولوجية والمعاهد الفنية، تحت إشراف وحدتي التحول الرقمي، ومشروعات تطوير التعليم العالي، بالإضافة إلى مُتابعة تقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة في مجال التعليم العالي، ودعم التحول الرقمي الشامل، تنفيذًا لرؤية مصر 2030؛ لبناء مصر الرقمية، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها، عبر تطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجهات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هشام فاروق خطة الوحدة للعام المالي 2022/2023، والتي تضم عدة محاور منها؛ دعم الجودة لاستكمال تأهيل الاعتماد الدولي للبرامج والكليات والجامعات، وتأهيل المعامل، وتطوير الاختبارات العملية، ومُتابعة مشروعات مراكز القياس والتقويم، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية في التعليم الفني التكنولوجي، وتطوير ومتابعة البرامج الجديدة قبل اعتمادها، وتنظيم دورات تدريبية لمُنسقي البرامج، وإعداد دليل استرشادي لها.

إعداد دراسات سوق العمل

كما تشمل الخطة إعداد دراسات سوق العمل، وإنشاء 5 مراكز للتطوير المهني بالجامعات، وإعداد دراسات تفصيلية لسوق العمل، وإنشاء الوحدة المركزية للتطوير المهني ودراسات سوق العمل، وكذلك تتضمن الخطة، إعداد المخطط العام للتعليم العالي، واستراتيجية التعليم الفني والتكنولوجي، واستراتيجية المعاهد العليا، وإعداد موازنة البرامج والأداء.

كما استعرض الاجتماع مُساهمة الوحدة في تطوير التعليم العالي منذ نشأتها وحتى الآن وتشمل؛ المُساهمة فى اعتماد 153 كلية و57 برنامجًا من الهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، واعتماد 117 معملاً من EGAC، وتطوير مراكز ضمان الجودة فى 17 جامعة، ووضع نظام داخلي للجودة حوالي 244 كلية، والمُساهمة في تطوير مراكز ووحدات القياس والتقويم في 27 جامعة و175 كلية، وتطوير 33 مركزًا للتميز، وتجهيز مراكز البيانات في 27 جامعة.

تطوير شبكة ربط الجامعات الحكومية

كما ساهمت الوحدة في تطوير شبكة ربط الجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية فى 45 معهدًا من المعاهد الفنية، ودعم حوالي 91 فكرة ابتكارية للطلاب، وحصول 9 جامعات على الأيزو 9001/2015، وفي تقييم ومتابعة 300 برنامج جديد، وتدريب 6 آلاف عضو على الاختبارات الإلكترونية، وساهمت الوحدة في توفير أجهزة تأمين البيانات في 18 جامعة.

وتناول الاجتماع عرضًا لمخرجات وحدة إدارة تطوير مشروعات التعليم العالي للعام المالى 2022/2021، بتمويل يصل إلى 98.8 مليون جنيه.

كما استعرض الاجتماع نتائج نداءات الوحدة، إذ بلغ إجمالى المشروعات المُقدمة على مستوى الوحدة 135 مشروعًا، وجرى قبول 94 مشروعًا في مجالات؛ دعم التميز، وتأهيل المعامل للاعتماد الدولي، ودعم الجودة والتأهيل للاعتماد، ومراكز القياس والتقويم، كما ناقش الاجتماع عدة مقترحات لتطوير الوحدة، ومُناقشة الهيكل الجديد المقترح.