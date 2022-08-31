خسارة مليون جنيه.. أحمد حاتم يضع صناع فيلم حدث بالقاهرة في مأزق

قال المنتج يوسف مندور، المدير التنفيذي لشركة فيلم هاوس، المسؤلة عن تنفيذ فيلم حدث بالقاهرة، بالشراكة مع الشركة العربية للإنتاج، إن الفنان أحمد حاتم، تسبب في خسارة كبيرة للشركة، بسبب عدم التزامه بموعد التصوير.

وأضاف «مندور» في بيان، إنه أنشأ الديكورات خصيصًا لتناسب دور الفنان أحمد حاتم، بعد تعديل شخصيته من وكيل نيابة إلى محام، وذلك بعد موافقة الشركة المنتجة، على تعديل الدور، من أجل الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، لكن لم يستجيب الفنان إلى مواعيد التصوير، رغم بناء ديكورات خاصة بالدور على مساحة 1000 متر، بها لوكيشنات مختلفة، تتناسب مع طبيعة الدور، من مكتب محام ونائب عام وغيرها، تخطت تكلفتها مليون جنيه، لأنها شملت فترة إيجار تلك اللوكيشنات 4 أشهر متواصلة، ورغم علم الفنان بالتكلفة وحجم الخسارة بسبب توقف التصوير، إلى أنه لم يستجيب لمواعيد التصوير.

تفاصيل أزمة أحمد حاتم

وتابع أن الفنان أحمد حاتم، لم يعتذر عن الدور بشكل رسمي، وإنه لم يرد العربون الذي حصل عليه، وقدره 10%؜ من إجمالي قيمة العقد، مشيرًا إلى إنه اعتذر بطريقة غير رسمية.

ورد المنتج يوسف مندور، على تصريحات الفنان أحمد حاتم الأخيرة بأنه ينشغل بتصوير أعمال أخرى باللحية والتي تتعارض مع تصوير فيلم حدث بالقاهرة الذي يجسد دور وكيل نيابة حليق اللحية، موضحُا إن العقد الذي بينه وبين أحمد حاتم، يشترط عدم انشغاله بأعمال أخرى في وقت تصوير فيلم حدث بالقاهرة، وإنه توصل لحل تعديل الدور من أجل عدم تعطيل التصوير ولكي يتفادى الخسارة.

وأوضح المنتج يوسف مندور، إنه فشل في الحل الودي، مع إدارة أعمال الفنان أحمد حاتم، وتجاهل جميع المكالمات ومحاولات الوصول من المؤلف، والمخرج، بعد بناء الديكور، والأتفاق على التعديلات الأخيرة، موضحًا أن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ما زال يتواصل بين شركة فيلم هاوس، من أجل الوصول لحل يرضي الطرفين.

ووجه المنتج يوسف مندور، في نهاية البيان، الشكر للفنانة والمنتجة والمذيعة الكبيرة إسعاد يونس، للوقف بجانب العمل، ومحاولة الوصول لحل يرضي جميع الأطراف، ومنع الخسارة التي ما زالت تستمر إلى اليوم.