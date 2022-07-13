الصيدلي المصري أحمد حاتم يلقى مصرعه في السعودية.. ونقابته تنعيه

لقي الصيدلي المصري أحمد حاتم، مصرعه اليوم الأربعاء، حيث قتل على يد سيدة سعودية أثناء تأدية عمله داخل إحدى الصيدليات بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، لتصدر نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام، بياناً تنعي فيه الفقيد، وتمنت له الرحمة ولأهله ولمحبيه الصبر والسلوان، وأكدت على التواصل مع الأسرة لتقديم اللازم.

الصيدلي المصري أحمد حاتم

وحول تفاصيل مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم صاحب الـ34 عاماً، فإنه أثناء تواجده في مكان عمله في إحدى الصيدليات بمنطقة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، وكعادته يتردد عليه الزبائن لطلب الدواء، وفوجئ بسيدة سعودية تطلب منه صرف دواء «مضاد حيوي»، دون وجود روشته طبية، الأمر الذي رفض تلبيته اتباعاً لتعليمات وزارة الصحة السعودية، لتقوم السيدة المتهمة بالعودة إلى سيارتها وإحضار سلاح ناري وإطلاق عدد من الأعيرة النارية التي اخترقت جسد الصيدلي المصري أحمد حاتم، ليلقى مصرعه على الفور ويسقط قتيلاً وسط بركة من الدماء.

قانون وزارة الصحة السعودية

ويحظر القانون السعودى صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب وتصل عقوبة الانتهاك للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة، ولم تكشف حتى الآن أي تفاصيل بشأن هوية القاتلة التي تواترت الأنباء عن إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة السعودية.

بيان نقابة الصيادلة بالمنوفية

وجاء بيان نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية كالتالي: «إنا لله وإنا إليه راجعون ببالغ الحزن والأسى ينعي مجلس نقابة صيادلة المنوفية برئاسة الدكتور مصطفى سلام نقيب الصيادلة شهيد لقمة العيش، المغفور له بإذن الله الصيدلي أحمد حاتم ابن مركز الشهداء، والذي وافته المنية اليوم».

وتداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم ونددوا بالجريمة وطالبوا بمعاقبة المتهمة.