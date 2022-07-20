وصول جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم إلى مطار القاهرة الدولي

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، جثمان الصيدلي المصري أحمد حاتم، الذي لقي مصرعه داخل صيدلية بالسعودية، تمهيدًا لدفنه بمسقط رأسه في محافظة المنوفية.

واستقبل عدد من أفراد أسرة الصيدلي المصري، الجثمان في مطار القاهرة، رافقهم أيضًا عدد من أعضاء مجلس نقابة صيادلة مصر، الذين حرصوا على التواجد مع عائلته لاستقبال جثمانه وتوديه إلى مثواه الأخير.

جثمان الصيدلي وصل مطار القاهرة 6 صباحا

ووصل جثمان الصيدلي المصري، مطار القاهرة، في تمام السادسة صباحًا، على متن رحلة مصر للطيران الآتية من الرياض، وجرى إنهاء إجراءات وصوله داخل قرية البضائع بالمطار تحت إشراف إدارة الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين، مدير الحجر.

وكان الصيدلي المصري، أحمد حاتم، قد لقي مصرعه في السعودية، في مقر عمله داخل إحدى الصيدليات، بعد رفضه صرف مضادات حيوية بدون وصفة طبية لسيدة حسب قوانين ممارسة المهنة فى السعودية، مما أدى إلى غضبها فأخرجت المسدس الخاص بها وأطلقت رصاصتين عليه استقرتا في ظهره مما أدى إلى مصرعه.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، تلقى تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن الصيدلي المصري يدعى أحمد محمد عبد الهادي، وهو من أبناء محافظة المنوفية مركز الشهداء ويبلغ من العمر 33 عاما.

الملحق العمالي: الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من سيدة سعودية

وكان الملحق العمالي، أوضح أن الوفاة سببها إطلاق رصاصتين من إحدى السيدات السعوديات، التي طلبت منه صرف مضاد حيوي دون إرشادات طبيب، لكنه رفض فأطلقت عليه الرصاص، في وقت دوامه الرسمي أثناء تواجده في الصيدلية التي يعمل بها، والكائنة بحي الناصرية في مدينة سكاكا التابعة لمنطقة الحدود الشمالية.

وأشار الملحق العمالي في تقريره للوزير، إلى أنه جرى نقل الصيدلي إلى المستشفى لمحاولة إنقاذ حياته إلا أنه فارق الحياة فور وصوله إلى المستشفى وفشلت كل محاولات الانعاش القلبي، وجرى التحفظ على الجثمان بثلاجة المستشفى وتحت تصرف النيابة العامة.

وكان أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي، كشف عن أن الشرطة ألقت القبض السيدة التي أطلقت الرصاص على الصيدلي، وتفريغ الكاميرات وبدء التحقيقات لمحاولة الوصول إلى أسباب الحادث.

القنصلية المصرية بالرياض تتابع سير التحقيقات

وتتابع القنصلية المصرية بالرياض، الأحداث وسير التحقيقات للحفاظ على حقوق الصيدلي المتوفي، ويقوم مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتواصل والمتابعة للحفاظ على المستحقات المالية والتأمينية للصيدلي لدى جهة عمله والتأمينات الاجتماعية لوقوع الحادث داخل مقر عمله وأثناء فترة دوامه الرسمي.