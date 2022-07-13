بسبب مضاد حيوي.. مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم بالسعودية

بسبب مضاد حيوي، كان ذلك الدافع لمقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم بمدينة سكاكا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إذ أنّه بسبب مضاد حيوي أدى ذلك لمقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم بعيارين ناريين أصابا ظهره، حيث قتل الضحية على يد سيدة سعودية بعدما رفض صرف عبوة مضاد حيوي دون وجود روشتة طبية لدى السيدة المتهمة.

بسبب مضاد حيوي.. مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم

وقالت التحقيقات الأولية إنّه بسبب مضاد حيوي، أدّى ذلك لمقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم، وحول التفاصيل فإن الصيدلي لقي مصرعه بعدما رفض إعطاء المتهمة السعودية عبوة مضاد حيوي، وذلك لحين توفر روشتة طبية، موضحاً لها أنّ تلك تعليمات وزارة الصحة السعودية، الأمر الذي أثار غضبها وخرجت مسرعة من بوابة الصيدلية، وظن الضحية أنّها غادرت المكان وأدار ظهره لإحصاء نواقص الدواء ومتابعة عمله.

سلاح ناري وضحية غارق في دمائه

في تلك اللحظة عادت المتهمة مرّة أخرى للصيدلية وصوبت سلاحها الناري تجاه الصيدلي الشاب وأصابته بعيارين ناريين استقرا في ظهره لترديه قتيلاً في الحال، حيث كشفت المعاينات الأولية لمكان الحادث أنّ المتهمة عندما خرجت من الصيدلية لم تغادر المكان، وإنما توجهت لسيارتها وأحضرت سلاحها وعزمت الأمر على قتل الصيدلي.

القبض على المتهمة بقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم

وعلى الفور تمكنت قوات الشرطة في المملكة العربية السعودية من إلقاء القبض على المتهمة بقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم، فيما لم تكشف السلطات حتى لحظة كتابة الخبر عن هوية المتهمة أو معلومات بشأنها واكتفت بالقول أنّها سيدة من سكان مدينة سكاكا وتباشر السلطات التحقيق معها.

نعي الصيدلي المصري أحمد حاتم

ونعت نقابة الصيادلة بمحافظة المنوفية، مسقط رأس الصيدلي المصري أحمد حاتم الذي لقي مصرعه في السعودية، الفقيد، وتمنت له الرحمة والمغفرة ولأهله ومحبيه الصبر والسلوان.