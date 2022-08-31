متى تسقط الحضانة عن الأم.. 9 حالات أبرزها تعاطي المخدرات والزواج من آخر

تعد دعاوى حضانة الأبناء، صاحبة المشهد الأكثر جدلية داخل قاعات محاكم الأسرة، حيث يقع بسببها خلاف واسع بين الأزواج بعد الانفصال، على الرغم من أن كلا الطرفين يرى أنه أحق بحضانة الطفل، ووفق القانون فالحضانة من حق الأم، لكن هناك حالات تهدد فيها الأم بالابتعاد عن أبنائها، وتكون الحضانة من حق الأب قانونيا.

9 حالات تسلبك حق الحضانة

وقال المحامي علي حمودة، المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية، لـ«الوطن»، إن القانون حدد حالات تسقط عندها حضانة الطفل من الأم، وتعود للأب بعد عدم توافر الشروط في من سبقه في ترتيب الحضانة، وعلى الأم أن تتفادي الحالات الـ9 حتي لا يقيم الأب ضدها دعوى حضانة في حال وجود أي حالة منهم، ليسقط حضانتها.

الزواج من أجبني وقضايا الشرف

وأوضاف «حمودة»، زواج الأم الحضانة من رجل آخر، وهي الحالة الأكثر جدلًا، وصدر بشأنها بعض التشريعات التي نصت على أن تكون حينها أولوية الحضانة للأب، وفي حالة تعاطي الأم للمخدرات أو احتساء الكحوليات، واتهامها في قضايا تمس الشرف كالزنا أو كالسرقة، أو جناية تخص القتل، وفي حالة عدم تفرغها لرعاية الطفل أو سفرها لمدة طويلة خارج البلاد، وثبوت عدم أمانتها بالشكل الكافي، وفي حال إن حرر الأب محضر إهمال ضدها.

المرض العقلي والديانة

وأوضح «حمودة»، أنه تسقط الحضانة الأم في حالة تعرض الطفل معها للمخاطر، أو أن حياتها تؤدي للدمار النفسي له، وأيضًا في حالة مرضها بمرض معد يمكن إصابة الطفل به، أو إصابتها بأي مرض عقلي أو الجنون، أو أنها تحرمة من رؤية الطفل، قيام الأم بتغير ديانتها يسقط عنها الحضانة، وهذه الحالة التي شدد عليها القانون هي أن تكون الأم والطفل على نفس الديانة.