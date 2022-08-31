«خطيبة المتهم» كلمة السر.. تفاصيل مقتل شاب بالهرم طعنا أثناء نومه

دموعها لم تتوقف طوال جلسة سماع أقوالها في واقعة مقتل نجلها أمام جهات التحقيق، وبحسب حديث والدة الشاب العشريني «محمد» التي شرحت تفاصيل مقتل فلذة كبدها داخل شقته في منطقة الهرم، وأن المتهم اقتحم الشقة وقتله وقت نومه بـ 8 طعنات، وأن جيران المجني عليه تمكنوا من الإمساك بالمتهم قبل أن يهرب من مسرح الجريمة، وألقت الشرطة القبض عليه وعثرت معه على السكين المستخدم في الجريمة.

والدة الضحية: المتهم قتله غدر وهو نايم

«ابني كان في حاله اتقتل غدر، المتهم ضربه بالسكين وهو نايم»، بهذه الكلمات واصلت والدة «محمد» شرح تفاصيل جريمة قتل نجلها بقولها إنها عرفت بخبر وفاة ابنها من شقيقه الأكبر الذي أخبرها أن شقيقه «محمد» اتقتل عنده في الشقة بالهرم وقت نومه بعد أن فوجئت زوجة شقيقه بشخص لا تعرفه يطرق باب الشقة بقوة وعندما فتحت له سألها عن «محمد» فأخبرته أنه نائم فدفعها وأسرع داخل الشقة وسدد عدة طعنات في جسد الشاب وقت أن كانت تستغيث السيدة بالجيران الذين حضروا على مشهد مروع.

«عايزة حق ابني عشان النار اللي في قلبي تبرد» واصلت والدة الشاب «محمد» حديثها أمام جهات التحقيق بقولها إن نجلها راح ضحية الغدر لأن خطيبة المتهم ادعت كذبًا أن نجلها يطاردها للزواج منها، في حين أنه قطع علاقته بها منذ خطوبتها لشاب غيره وعندما سمع منها خطيبها تلك الرسالة الكاذبة أعد خطة لقتل نجلها وأخفى السكين في ملابسه وذهب إلى منزل الشاب وقتله.

وأفادت تحريات المباحث بأن المتهم عرف عنوان المجني عليه من خطيبته التي أخبرته أن حبيبها السابق يطاردها بالرسائل عبر واتساب ويحاول الإلحاح عليها لفسخ خطوبتها فاستشاط المتهم غضبًا وقرر الانتقام من المجني عليه فتوجه إليه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته، وتحفظت جهات التحقيق على السكين المستخدم في جريمة الهرم.

محامٍ: الجريمة عبارة عن قتل عمد مع سبق الإصرار

المحامي حازم محمد يقول إنه وفق الاتهام المنسوب من النيابة العامة للمتهم فهي تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وفي هذه الحالة فإن العقوبة تصل إلى الإعدام لأن المتهم بيت النية على القتل وأعد أداة الجريمة واقتحم منزله وقتله وقت نومه ما يؤكد أن الجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار وأنها لم تكن مشاجرة بين الطرفين.

وأوضح حازم في حديثه لـ«الوطن»، أن أدلة الاتهام قائمة على تنفيذ الجريمة ومنها أن المتهم ضبط متلبسًا بجريمته وكانت بحوزته أداة الجريمة وأن شهود العيان على الجريمة كانت روايتهم واحدة.