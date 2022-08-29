إحالة أوراق عاطل وزوجته إلى المفتي بتهمة قتل الطفلة «روجينا» بالدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة الدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم الاثنين، إحالة أوراق متهمين في قتل الطفلة «روجينا» إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهما، وحددت جلسة 25 سبتمبر 2022 للنطق بالحكم على 4 متهمين آخرين، وذلك لاتهامهم بقتل الطفلة ابنة المتهمة الرابعة عمدًا، بأن قاموا بتعذيبها وكيها بالنار ووضعها في الصندوق الخلفي لسيارة مسروقة لأكثر من 40 ساعة حتى فاضت روحها، ثم قاموا بإلقاء جثتها بإحدى الأراضي الزراعية بنطاق مركز أجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني ومحمد الشرنوبي وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، وذلك في القضية رقم 13044 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة والمقيدة برقم 1422 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.

إحالة متهمين إلى المفتي

وقضت المحكمة بإحالة كلا من «محمد ع. ف»، 27 سنة، عاطل، وزوجته «كريمة س. ر»، 32 سنة، ربة منزل، مقيمان بدائرة محافظة الجيزة،‏ إلى مفتي الجمهورية، وحددت النطق بالحكم في حقهما وباقي المتهمين الأربعة في جلسة 25 سبتمبر 2022، وهم ‏«هدى إ. ع»، 21 سنة، ربة منزل، و«شيماء ا. ع»، 24 سنة، والدة الطفلة المجني عليها، مقيمان بدائرة محافظة الجيزة، و«محمد ب. ع»، 32 سنة، عامل، ‏ومقيم بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، و«سماح إ. ا»، 30 سنة، حاصلة على دبلوم تجارة، ومقيمة في ‏الجيزة.‏

سؤال القاضي لأم الطفلة

وشهدت جلسة محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «روجينا» عددا من المفاجآت، حينما وجه المستشار بهاء الدين خيرت المري، رئيس المحكمة، عددا من الأسئلة للأم «المتهمة الثالثة» خلال نظر جلسة المحاكمة، ومن بينها:«تعملي كل دا وتعذيب بنتك وتلسعيها بالنار وتسمحي بيه لبنتك؟ لتجيب الأم المتهمة: «أنا معملتش حاجة ولا قتلت بنتي روجينا، أنا لسعتها على إيدها علشان أأدبها».