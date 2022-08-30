شعبة المستوردين: انفراجة في مستلزمات التصنيع والإنتاج قريبا

قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، إن قرارات الحكومة تؤدي لتوازن السوق وزيادة حجم المعروض ودعم تكلفة الإنتاج بما يصب في صالح سعر السلعة، وتوفير الكميات الكافية من مستلزمات الإنتاج بما ينعكس على السعر النهائي للسلع.

جهود الحكومة لدعم أسعار السلع

أوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أن الدولة المصرية تقدم كل ما لديها من جهود لدعم الأسعار رغم الأزمة العالمية الطاحنة والمؤثرة على الاقتصاديات الكبرى، مؤكدا أن مصر حافظت على العمالة خلال أزمة كورونا ووفرت السلع اللازمة والمستلزمات من أجل العملية الإنتاجية.

توفير سلع الإنتاج والتصنيع قريبا

وأشار إلى أن هناك انفراجة بشأن سلع الإنتاج والتصنيع قريبا، إذ تتدخل الدولة في توفير المهم ثم الذي يليه في الأهمية مثلما حدث في توفير الغذاء والدواء، مؤكدا أن الاعتمادات المستندية يعتبرها بعض الموردين هي الأضمن، ويفيد ذلك أيضا في تقليل الضغط على العملة الأجنبية التي تحتاج إليها الشركات في الاستيراد.

تعويض المشكلات الناتجة عن أزمة كورونا

وأكد رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أن الانفراجة الحالية هدفها تعويض المشكلات الناتجة عن أزمة كورونا ومشكلات سلاسل الإمداد والتموين والتي حدثت على مستوى العالم، وظلت مستمرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وأثرت على أسعار السلع والشحن والطاقة والتصنيع بشكل عام.