إصابة 4 أشخاص في تصادم دراجتين بخاريتين بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بالقرب من كوبري طلبة بمركز سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم لمستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إخطار بحادث تصادم

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، قد تلقيا إخطاراً من العميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بالقرب من كوبري طلبة، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى سيدي سالم لتلقي العلاج.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى سيدي سالم المركزي، أن المصابين هم «ع . ب»، 20 عاما، مصاب باشتباه كسر بالكتف الأيسر، و«ز . م»، 25 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و«ع . ب»، 30 عاما، مصاب بكسر بالكتف الأيمن، و«ن . ر»، 22 عاما، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.