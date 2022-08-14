مصرع وإصابة اثنين في حادث تصادم بكفر الشيخ

لقي شخص مصرعه، وأُصيب آخر، إثر تصادم سيارة نقل بدراجة نارية على طريق «أبو صالح - الرياض» في مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، ونُقل المصاب وجثة المتوفى عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

الحادث وقع بطريق «أبو صالح - الرياض»

وتلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرياض، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع نتج عنه مصرع شخص وإصابة آخر بإصابات خطرة نتيجة الحادث على طريق «أبو صالح - الرياض»، حيث جرى إيداع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما جرى نقل المصاب إلى استقبال المستشفى ثم إلى العمليات لعمل تدخل جراحي عاجل، لخطورة حالته الصحية.

المتوفى والمصاب من مركز سيدي سالم

بالانتقال والفحص من قبل الأجهزة الأمنية، تبين أن الجثمان لشاب يُدعى «م. ا»، 16 عاماً، مُقيم بقرية منشية عباس، التابعة لمركز سيدي سالم، والمصاب «م. ع. ا»، 15 عاماً، مُقيم بنفس القرية.

وجرى إيداع جثمان الأول بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، ونقل الثاني إلى غرفة العمليات بمستشفى كفر الشيخ العام، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.