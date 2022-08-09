بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بكفر الشيخ

وقع صباح اليوم الثلاثاء، حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية بر بحري، التابعة لمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

إخطار بالواقعة إلى مدير أمن كفر الشيخ

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البرلس، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي، بالقرب من قرية بر بحري، التابعة لدائرة المركز، نتج عنه إصابة 3 أشخاص.

نقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس

وجرى الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى برج البرلس المركزي، وتبين من سجلات المستشفى؛ إصابة كل من: سعد أبو الفتوح أحمد عياد، 45 عامًا، مقيم بقرية الربع، مصاب كسر بالذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، كما أُصيب عادل طه عبدالعال، 57 عامًا، مقيم بالمنصورة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وصلاح محمود سرور حلاوة، 45 عامًا، مقيم بقرية بر بحرى، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد.

حرر محضر بالحادث، إداري مركز شرطة البرلس، وجاري رفع آثار الحادث من على الطريق الدولي الساحلي.