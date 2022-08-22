إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة و«توك توك» بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم «توك توك» وسيارة ربع نقل على طريق سيدي غازي بكفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى سيدي غازي المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بحادث تصادم ووجود مصابين

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة كفر الشيخ وغرفة عمليات مديرية الصحة قد تلقتا إشارة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل و«توك توك» بنطاق مدينة سيدي غازي، أدى لإصابة 3 أشخاص، وجرى نقلهم لمستشفى سيدي غازي المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من سجلات مستشفى سيدي غازي المركزي أن المصابين الثلاثة هم «و ت ح»، 30 عاماً، مصابة بكدمات وجروح، و«ع . م»، 35 عاماً، مصاباً بكدمات وجروح، و«ع . م»، 14عاماً، مصاباً بكدمات وجروح، وجميعهم يتلقون الإسعافات اللازمة بمستشفى سيدي غازي المركزي.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في ملابسات الواقعة.