وزارة الزراعة: نستهدف استصلاح 4 ملايين فدان خلال 3 سنوات

قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون في مجال الزراعة مع الأشقاء في القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن مصر تعتبر قلب القارة.

القارة السمراء غنية جدًا بالموارد الطبيعية والبشرية

وأضاف موسى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف فؤاد ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن القارة السمراء غنية جدًا بالموارد الطبيعية سواء كانت أراضي خصبة أو مياه، إضافة إلى توافر المورد البشرية، كاشفًا عن أن 60% من سكان القارة السمراء من الشباب.

لقاءات متعددة مع وزراء الزراعة والري بالقارة الأفريقية

وأوضح المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن لقاء وزير الزراعة المصري السيد القصير مع وزير الري بدولة مدغشقر يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها الوزير خلال الأشهر الماضية مع عدد من وزراء الزراعة بقارة أفريقيا، لافتًا إلى تضمن الحوار الإنجازات المصرية في قطاع الزراعة والنقل الكبرى التي شهدها القطاع.

استصلاح من 3.5 إلى 4 ملايين فدان

ولفت موسى إلى استهداف مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة استصلاح من 3.5 إلى 4 ملايين فدان، إضافة إلى تبطين الترع والقنوات لتوفير مياه الري، كاشفًا عن استثمار الدولة ما يقرب من 120 مليار جنيه مصري في هذا الأمر.