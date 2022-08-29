«الزراعة»: مصر أكبر منتج للتمور في العالم بنسبة 18% (فيديو)

ريادة جديدة تتبوأها مصر في مضمار، طالما كانت فيه صاحبة السبق، حتى مع بداية التاريخ، فمصر الأولى عالميا في إنتاج التمور، بعد أن تضاعف إنتاجها خلال السبع سنوات الماضية، حيث أولت اهتماما كبيرا بتنمية قطاع التمور، باعتباره أحد أهم القطاعات الإنتاجية الواعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية، وزيادة الصادرات وخلق فرص عمل جديدة.

إضافة 1.3 مليون نخلة

أضافت مصر 1.3 مليون نخلة خلال السنوات القليلة الماضية، هذا العدد الضخم من النخيل ينتج نحو 1.7 مليون طن من التمور، ما يشكل 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، الذي يقدر بـ9 ملايين طن، وبما يمثل 24% من الإنتاج العربي، وفقا لتقرير عرضته نشرة قناة «DMC».

وتشير الأرقام أيضا، إلى أن قطاع التمور في مصر يضم نحو 150 منشاة صناعية تنتشر بمختلف مناطق الإنتاج في الوادي الجديد والواحات البحرية وسيوة وأسوان والأقصر والبدرشين والفيوم وبرج العرب والعامرية ودلتا ودمياط والشرقية.

مهرجانات التمور

تقام في محافظات عدة مهرجانات للتمور، يعرض فيها إنتاج التمر بكل محافظة على اختلاف أنواعه، كما تُعرض على هامشه المنتجات التي تعتمد على التمور بأشكالها المختلفة والمتعددة، حيث يمتلك التمر قيمة غذائية عالية، إذ أنها مصادر جيدة جدا للطاقة، كما أنها غنية بالألياف والسكريات والفيتامينات والمعادن المختلفة، فهي تحتوي على العناصر مثل الكالسيوم والحديد والماغنسيوم والفوسفور والصوديوم والبوتاسيوم والكبريت والزنك وغيرها من العناصر.

وقال الدكتور عز الدين جاد الله العباسي، مدير المعمل المركزي للنخيل بوزارة الزراعة، في نشرة أخبار قناة DMC، إن إنتاح مصر من التمور تضاعف نتيجة تضافر الجهود بين المراكز البحثية وشركات وزارة الزراعة والقطاع الخاص والتوسع في إنتاج الأصناف الفاخرة، مشيرًا إلى أنّ مصر أكبر منتج للتمور بحجم 18% من الإنتاج العالمي.

زراعة الأصناف الفاخرة

أضاف العباسي، أن زراعة الأصناف الفاخرة في مصر بدأت منذ عشرات السنوات، ما ساهم في زيادة الأعداد المنزرعة، بالإضافة إلى المشروع الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزراعة 2.3 مليون نخلة في 37 ألف فدان، وما تم زراعته الآن 1.4 مليون نخلة ضمن المشروع في مساحة قدرها 21 ألف فدان.

وأشار إلى أن مصر بها 15.5 مليون نخلة، وبإضافة الـ1.4 مليون نخلة يكون لمصر لديها قرابة 17 مليون نخلة، مشيرًا إلى أن إنتاج مصر من التمور يقدر بنحو 1.8 مليون طن، كما سيضخ المشروع الرئاسي نحو 250 ألف طن، وبالتالي فإن إنتاج مصر سيكون 2 مليون طن بعد عامين أو 3 أعوام.