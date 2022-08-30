إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق «مطروح - الإسكندرية»

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، منذ قليل، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين أمام قرية الحرابي، على الطريق الساحلي الدولي «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية، وجرى نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء وحالات مصابي حادث طريق مطروح

واستقبل مستشفى الضبعة، اليوم الثلاثاء، مصابي حادث طريق «مطروح - الإسكندرية»، وهم «عمران محمد فوضى»، 52 سنة، من الضبعة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وكدمة بالوجه، و«إبراهيم سموحة المحفوظي»، 55 سنة، من الضبعة، مصاب بكدمة في الوجه وسحجات بالجسم، و«إبراهيم خير عبد الجواد»، 58 سنة، من الضبعة، مصاب بكدمات بالجسم.

ويجري الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة المركزي، استكمال الفحوصات الطبية للمصابين من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث المرور وشرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي «مطروح - الإسكندرية» إلى موقع الحادث، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق.