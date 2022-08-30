رئيس التحرير

أحمد الخطيب

رئيس «تجارية القليوبية»: تجهيز أماكن معرض أهلا مدارس في بنها وشبرا

كتب:

حسن صالح
04:51 ص | الثلاثاء 30 أغسطس 2022
معارض أهلا مدارس للتخفيف عن المواطنين

معارض أهلا مدارس للتخفيف عن المواطنين

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى - عضو مجلس النواب - رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن إطلاق مبادرة معرض أهلا مدارس، حيث من المقرر إقامة معرضين لعرض كل مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

خريطة وأماكن معرض أهلا مدارس بالقليوبية

وأوضح الفيومي، في بيان له بالأمس، أن أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، حيث جرى مد المعرضين بكل مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

معارض أهلا مدارس بالقليوبية تخفف عن المواطنين

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مشيرا إلى أن أماكن معرض أهلا مدارس بالقليوبية في مدينتي بنها وشبرا الخيمة.

وأكد الفيومي، أن خلال أيام سوف يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بافتتاح المعارض أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكل المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب، مشيرا إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

اقرأ المزيد:

محافظ القليوبية يتفقد معارض «أهلا بالعيد» بكفر الجزار وفريد ندا في بنها

مد فترة إقامة معارض السلع الغذائية في القليوبية حتى عيد الأضحى

تجارية القليوبية: تجهيز وافتتاح 8 معارض «أهلا بالعيد» بتخفيض 25%

معارض أهلا رمضان 2022 في القليوبية.. مستمرة طوال الشهر المبارك

محافظ القليوبية: معارض «أهلاً رمضان» مستمرة على مدار الشهر

محافظ القليوبية يمنح أصحاب معارض السيارات مهلة لرفع الإشغالات

بتخفيضات 30%.. افتتاح 4 معارض «أهلا رمضان» بمدن القليوبية
بقلم حسن صالح