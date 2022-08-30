رئيس «تجارية القليوبية»: تجهيز أماكن معرض أهلا مدارس في بنها وشبرا

أعلنت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى - عضو مجلس النواب - رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن إطلاق مبادرة معرض أهلا مدارس، حيث من المقرر إقامة معرضين لعرض كل مستلزمات المدارس التي يحتاجها الطلاب وذلك بأسعار مخفضة للتسهيل على المواطنين.

خريطة وأماكن معرض أهلا مدارس بالقليوبية

وأوضح الفيومي، في بيان له بالأمس، أن أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظة في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، حيث جرى مد المعرضين بكل مستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلاب في المدارس، من كشاكيل وكراسات وأقلام، وغيرها، بأسعار مخفضة وبخصومات كبيرة، وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

معارض أهلا مدارس بالقليوبية تخفف عن المواطنين

وأضاف رئيس الغرفة التجارية، أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين، مشيرا إلى أن أماكن معرض أهلا مدارس بالقليوبية في مدينتي بنها وشبرا الخيمة.

وأكد الفيومي، أن خلال أيام سوف يقوم اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بافتتاح المعارض أمام المواطنين، وسوف تكون جاهزة بكل المستلزمات التي يحتاج إليها الطلاب، مشيرا إلى أن المعارض ستبيع للجمهور كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع الملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.