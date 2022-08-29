رئيس «حماية المستهلك»: خصومات تبدأ من 20% بمعارض أهلا مدارس 2022

قال أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن معارض أهلا مدارس ستقام بدءا من سبتمبر المقبل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لافتا إلى أن 23 معرضا رئيسيا في المحافظات لتوفير احتياجات المدارس، بالإضافة إلى 119 معرضًا فرعيًا بالمحافظات، والمكتبات المشاركة في المعارض ومعارض الجمعيات الأهلية بنفس نسب الخصومات و27 قافلة متحركة و33 شادرًا على مستوى الجمهورية.

أدوات مكتبية ومنتجات جلود لطلاب المدارس

وأوضح «حسام الدين» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل والمذاع على فضائية «الحياة» أن المعارض تقدم الأدوات المكتبية والأحذية والشنط والملابس المدرسية وملابس متنوعة لطلاب الجامعات، مضيفا أن هناك قطاعا في المعارض يقدم الأدوات التكنولوجية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب والتابلت وقطاع الغيار، بالإضافة لعروض على النظارات الطبية ووحدات للكشف على النظر مجانا لتحديد مقياس النظر لرواد المعارض.

أسعار المنتجات في متناول المواطن البسيطة

وأشار إلى أن جميع أسعار المنتجات في متناول المواطن البسيطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوفير السلع الأساسية للمواطن بسعر عادل منوتع من الدعم والرعاية للأسر المصرية في مختلف المناسبات الاجتماعية مثل معارض أهلا رمضان ومعارض الأعياد، مؤكدا أن نسب الخصم في المعارض لن تقل عن 20% وستزيد خلال أيام المعرض.

خصومات على السلع الغذائية

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك خصومات على السلع الغذائية المستخدمة في الوجبات المدرسية المقدمة للطلاب بالتعاون مع مجموعة من البنوك، مضيفا أن هناك خدمات لكشف الأسنان مجانا لرواد المعرض، وجناح خاص لعرض منتجات ذوي الهمم.