أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والمحافظات.. تخفيضات تصل لـ30%

أماكن معرض أهلا مدارس، واحدة من كلمات البحث التي سيطرت على المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك مع قرب العام الدراسي الجديد الذي يسهل شراء المسلتزمات الدراسية، ويسهم في رفع العبء عن الأسرة المصرية بطرح سلع ومنتجات بأسعار مخفضة مقارنًا بمثيلاتها في المنافذ الأخرى.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقاري على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أماكن معرض أهلا مدارس، وفقًا لما أوضحه بركات صفا زكي، عضو مجلس إدارة شعبة الأدوات المكتبية باتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية dmc.

أماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة

وأماكن معرض أهلا مدارس في القاهرة والجيزة، ستكون في أرض المعارض في مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وسيقام معرض أهلا مدارس في الجيزة في شارع فيصل الرئيسي بمنطقة فيصل.

أماكن معرض أهلا مدارس بالمحافظات

وفي شارع قناة السويس بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، يقام معرض أهلا مدارس بشكل ثابت كل عام بخلاف بعض المناطق الأخرى على مستوى المحافظة، وفي أسوان يقام سنويا معرض بمنطقة أرض المعارض وسط مدينة أسوان، وفي الفيوم يقام بمناطق الحواتم وبجوار نادي الشبان المسلمين وبجوار قصر ثقافة الفيوم، وفي المنيا يقام بشارع كورنيش البحر اليوسفي بالحديقة البحرية بجوار موقف عطف حيدر، بمركز العدوة.

أماكن معرض أهلا مدارس بسيناء

كما يقام معرض أهلا مدارس بميدان الفالح وسط مدينة العريش، الذي يقدم كافة المستلزمات الدراسية التي يحتاجها طلاب منطقة سيناء بالكامل .

انطلاق معرض أهلا مدارس

وينطلق معرض أهلا مدارس 2022، بداية من الشهر المقبل الموافق 1 سبتمبر المقبل ويستمر حتى 10 من ذات الشهر لعرض وطرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30%.