«جونسون» يحتفل بعيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي في كييف

أفادت قناة «يورونيوز» الأووربية، بأنّ رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون، موجود في العاصمة الأوكرانية كييف، للمشاركة في عيد الاستقلال الأوكراني.

عيد الاستقلال الأوكراني

ويتزامن احتفال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعيد استقلال أوكرانيا عن الاتحاد السوفيتي عام 1991، مع مرور 6 أشهر على الحرب الروسية التي شنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير الماضي.

200 طائرة جديدة

وأعلن جونسون مجموعة من المساعدات البريطانية الجديدة إلى أوكرانيا، تضم 200 طائرة مسيرة وذخائر، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل، داعيا دول العالم إلى تكثيف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.