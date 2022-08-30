وزير المالية: نعمل على تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين

كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مدى إمكانية تأجيل تنفيذ بعض المشروعات الجديدة، إذ ذكر أن الحكومة المصرية تدرس كل مشروع على حده، والوضع الاستراتيجي له، فضلًا عن المرحلة التي يقف عندها المشروع، وكذلك إمكانية استبدال المواد الخام المستوردة بالمحلية، موضحًا أنه يتم العمل على حل مشكلات المستثمرين، فالشركات الكورية العاملة في مصر كانت تعاني من مشاكل، وتم التباحث مع السفير السابق والحالي في هذه المشاكل حتى تم حلها.

بعض المستثمرين يبحثون قبل ضخ استثماراتهم عن البنية التحتية

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عندما التقى رئيس الوزراء الكوري في سول، قدم الأخير له الشكر ووصفه بـ«حلال المشاكل» لما علمه عن دوره في حل مشاكل الشركات الكورية الموجودة بمصر، موضحًا في الوقت ذاته أن التغيرات العالمية وما يشهده العالم من اضطرابات يفرض تعديلات على السياسات المصرية، فبعض المستثمرين يبحثون قبل ضخ استثماراتهم عن البنية التحتية ومصادر الطاقة، بينما آخر ما ينظرون له هو الحوافز الضريبية.

أكبر منافسة لجذب الاستثمارات تتمثل في تهيئة مناخ الأعمال

وأوضح وزير المالية، أن أكبر منافسة لجذب الاستثمارات تتمثل في تهيئة مناخ الأعمال ليكون جاذبًا ومناسبًا، والعمل على تطوير مجال الجمارك والضرائب، وتقديم تسهيلات للمستثمرين، فهذه الأمور تُمثل عوامل جاذبة للاستثمارات، إلى جانب قانون الإعفاء من الغرامات، وتقديم تخفيض في أسعار الكهرباء على الصناعة؛ لتتحمل الدولة 6 مليارات جنيه في هذا الصدد، لذلك تم إصدار قرار بالإعفاء من الضريبة العقارية للصناعات المنتجة، والدولة تقدم الكثير من المبادرات وجاهزة لأي أفكار جديدة يتم طرحها.