«مصر الخير»: 2 مليار إنسان على كوكب الأرض محرومين من مياه الشرب النقية

قالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في مؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة تتعاون مع شركات المياه من أجل توفير المياه النقية لكل مواطن، خاصة في المناطق البعيدة والنائية «الناس بتكون في قمة سعادتها لحظة وصول مياه الشرب لمنازلهم لأول مرة بشكل مستمر».

2 مليار إنسان على كوكب الأرض لا تصلهم مياه الشرب النقية

وأشارت الدكتورة عفاف الجوهري إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إحصائيات تؤكد أن هناك 2 مليار إنسان على كوكب الأرض لا تصلهم مياه الشرب النقية، مشيرة إلى أن هناك تعاون بين المؤسسة و«حياة كريمة» لتوفير المياه النقية في الشرب والتوصيلات الأدمية دون تحميل المواطن أي تكلفة.

اتجاه لمنع استخدام الطرمبات الحبشية

وأوضحت «الجوهري» خلال استضافتها ببرنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع على فضائية «dmc» أن هناك اتجاه لمنع استخدام الطرمبات الحبشية التي تصرف المياه في النهاية تحت الأرض، وتسحب من نفس المياه المستخدمة مجددا، خاصة وأنها منفذة بشكل عشوائي دون توفير حرم أمن للطرمبة يضمن توفير مياه نقية غير مختلطة بمياه الصرف.

290 ألف طفل تنتهي حياتهم بسبب المياه الملوثة عالميا

وأكدت رئيس قطاع الصحة في مؤسسة مصر الخير، أن هناك مايقرب من 290 ألف طفل تنتهي حياتهم بسبب المياه الملوثة سنويا على مستوى العالم، مضيفة أنه جرى التعاون مع شركة مياه أسيوط لتركيب قطع موفرة للمياه في المنازل والمساجد والكنائس والمستشفيات، وتم تجريب الفكرة وأدت إلى توفير 40% من فاتورة المياه شهريا «معدل الاستهلاك في ألمانيا 130 لتر في اليوم، بينما لدينا يصل إلى 200 و300 لتر يوميا للأسرة».