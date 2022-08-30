برميل النفط يخسر أكثر من 7 دولارات مع مخاوف التضخم والأوضاع في العراق

تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل خسارة أكثر من 7 دولارات للبرميل، وهو أكبر انخفاض في نحو شهر، نتيجة مخاوف من أن يؤدي ضعف الاقتصادات العالمية الناجم عن التضخم إلى تراجع الطلب على الوقود، كما أخفقت الاضطرابات في العراق في إحداث تراجع في النفط الخام، بحسب «رويترز».

برميل النفط يخسر 7.12 دولار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لتسوية أكتوبر 7.12 دولار، أو 6.8٪ إلى 97.97 دولار للبرميل، بعد أن لامست أدنى مستوى في الجلسة عند 97.91 دولار للبرميل. وينتهي عقد أكتوبر يوم الأربعاء وكان العقد الأكثر نشاطا لشهر نوفمبر عند 97.10 دولار، بانخفاض 5.7 ٪.

فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي انخفاض بمقدار 6.10 دولارات أو 6.3٪ إلى 90.93 دولار.

صادرات النفط العراقية

وقال جيوفاني ستونوفو المحلل في «يو بي إس»، إن الأسعار تراجعت بعد تعليقات من شركة تسويق النفط العراقية «سومو» المملوكة للدولة بأن صادرات النفط العراقية لم تتأثر بالاضطرابات في العراق، بسحب «رويترز».

وقالت شركة «سومو» العراقية، إنها تستطيع إعادة توجيه المزيد من النفط إلى أوروبا إذا لزم الأمر.

التضخم العالمي

ومع اقتراب التضخم من منطقة الرقمين في العديد من أكبر الاقتصادات في العالم، قد يدفع هذا البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا إلى اللجوء إلى زيادات أكثر حدة في أسعار الفائدة، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويؤثر على الطلب على الوقود.

ووفقا لـ«رويترز»، قال صانع السياسة الإستوني ماديس مولر، إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يدرج رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس بين خياراته لاجتماع السياسة في سبتمبر نظرًا لارتفاع التضخم بشكل استثنائي.

التضخم الألماني

وأظهرت البيانات أن التضخم الألماني ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 50 عامًا في أغسطس، متجاوزًا أعلى مستوى له قبل ثلاثة أشهر فقط، ورفع البنك المركزي المجري سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 11.75٪.

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاء من بينهم روسيا المعروفة مجتمعة باسم «أوبك+»، في الخامس من سبتمبر 2022.