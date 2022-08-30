البابا تواضروس عن ملتقى لوجوس: قدمنا برنامج بأرقى درجة ممكنة من الجودة

تحدث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن ملتقى شباب لوجوس، إذ ذكر أنه يجر عمل برنامج متكامل للمشاركين، وهم 200 شاب وشابة، وليس عددًا كبيرا، لكن في الوقت ذاته، نُحاول تقديم لهم العمل والخدمة والبرنامج بأرقى درجة ممكنة من الجودة، «عشان كده بنحرص ومعي فريق عمل كبير على كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة، بحيث يكون الـ8 أيام اللي بيقعدوهم في مصر، ميضيعوش من ذاكرتهم».

طلب من الشباب أن يكونوا سفراء غير رسميين في مجتمعاتهم

أضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر ساعة»، الذي يعرض على شاشة «extra news»، أنه من الأشياء الإيجابية التي حدثت خلال ملتقى شباب لوجوس، ويحب أن يذكرها، هو أن عددًا كبيرًا من الشباب سألوه، «هل لو احنا جينا مصر بشغلتنا نقدر نشتغل في مصر؟»، وكان رد قداسة البابا تواضروس عليهم، «بنجاوب وبنقول أه، أنت عملك هادف وهيكون له مكان وهيكون له حضور، وهتقدر تحقق في نفسك وتقدر تعمل شركة وأثنين وهكذا».

نشر صورة إيجابية عن مصر من واقع ما شاهده الشباب

أوضح بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه سعد للغاية بوجود هؤلاء الشباب والشابات من دول عديدة وقارات العالم أجمع، «أنهم يرجعوا بانطباعات إيجابية قوية عن مصر، دي حاجة أساسية وهدف أصيل، وكمان احنا طلبنا منهم يكونوا زي سفراء غير رسميين في وسط مجتمعاتهم، دول بينشروا صورة إيجابية كبيرة جدا في مجتمعاتهم ومدارسهم وجامعاتهم وأماكن عملهم وكنائسهم، في النوادي اللي مستضيفين بيها في السوشيال لايف اللي بيعيشوه وفي وسط اسرهم وعائلتهم».