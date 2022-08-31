محمد محسن عن مهرجان القلعة: «نفسي يتعمل في أكتر من محافظة»

قدم الفنان محمد محسن، خلال حفله بمهرجان القلعة العديد من أجمل وأشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من جانب الحضور من محبي الفن والغناء، إذ استمع الجمهور إلى نخبة من أعمال محمد محسن الخاصة إلى جانب باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية منها، «أهو ده اللي صار»، «حبات الندى»، «أنا أتوب عن حبك»، «البحر بيضحك ليه»، «حضنك حياة»، «أغار من قلبي»، «سالمة يا سلامة»، «في قلبي مكان»، «فوضت أمري»، وغيرها.

الجمهور الذي يحضر الحفلات هم «ملح الأرض»

ونشرت «الحياة» عبر حسابها الرسمي بموقع «فيس بوك»، لقاءً حصريًا مع النجم محمد محسن والذي قدم شكره في البداية إلى قناة «الحياة» على جهودها في تغطية المهرجان، وتمنى أن يُقام مهرجان القلعة أكثر من مرة سنويًا ويكون في أكثر من محافظة ليصبح فرصة لحضور جميع لأن تأثير هذه المهرجانات يكون قويًا، إذ قال «محسن»، إن الأجواء رائعة وعظيمة وحضوره في المهرجان مهم، ولا يمكن أن يمر عليه مرور الكرام، حيث إنها السنة العاشرة لمشاركته فيه.

وتابع: «أنا أنتظر المهرجان كل مرة بشغف كبير بسبب الجمهور العظيم الذي يأتي إلى المكان»، موضحًا أن الجمهور الذي يحضر الحفلات هم «ملح الأرض» كما يطلق عليهم، ووجودهم شرف لأي فنان لأنه يرى انفعالاتهم وحفظهم للأغاني التي يؤديها، ولهذا يتميز مهرجان القلعة خاصةً وأن جمهوره يأتي من كل المحافظات وليس القاهرة فقط، مضيفًا أنه تابع الحفلات السابقة ومنهم حفلات حنان ماضي وعلي الحجار ومدحت صالح.

حفلًا لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو الدكتور مدحت عبد السلام

كان قد سبق حفل محمد محسن، حفلًا لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو الدكتور مدحت عبد السلام يتضمن عدد من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، وبعده تتغنى نوران أبو طالب بكوكبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة منها، «الحلوة دي»، «لأ مش أنا اللي أبكي»، «في هويد الليل»، «صبري عليك طال»، «ممكن»، «شبابيك»، «صباح ومسا»، «سألتك حبيبي»، «أنا والعذاب وهواك»، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ويا نجمة.

يذكر أن شبكة تليفزيون الحياة قد تصدرت قمة التريند خلال الأسبوعين الماضيين بسبب عرضها الحصري لحفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقي والغناء في دورته الجديدة والتي ضمت كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مثل هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، حنان ماضي، نادية مصطفي ونوال الزغبي ونسمة محجوب وبلاك تيما، وغيرهم.