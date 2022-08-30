محمد محسن يُحيي الليلة قبل الأخيرة لمهرجان محكى القلعة

يستعد جمهور محكى القلعة، لحضور الليلة قبل الأخيرة للمهرجان الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين، للاستمتاع بالحفل الغنائي، المقرر إحيائه مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس.

ويحيي الحفل الغنائي، الفنان محمد محسن، وذلك على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين، وسينطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً، وسط حضور جماهيري كبير، للاستمتاع إلى أغانيه المميزة.

محمد محسن يحيي الليلة قبل الأخيرة لمهرجان القلعة

وسيقدم الفنان محمد محسن خلال الحفل، عددا من أغنياته المميزة، منها «في قلبي مكان، فوضت أمري، سالمة يا سلامة، التحفجية، أغار من قلبي، حضنك حياة، البحر بيضحك ليه، حبات الندى، وأنا أتوب عن حبك» وغيرها.

الفنانة الشابة نوران تقدم فقرة غنائية

وسيسبق فقرة محسن، فقرة غنائية أخرى للفنانة الشابة نوران أبو طالب، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وستقدم عدد من الأغنيات، منها «سألتك حبيبي وأنا والعذاب».

يذكر أن الحفل الختامى لمهرجان القلعة، من المقرر أن يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، وسط حضور جماهيري ضخم، وسيقدم عدد من مقطوعاته المميزة التي يعشقها الجمهور.