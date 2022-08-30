قناة «الحياة» تنفرد بالعرض الحصري لحفل المطرب محمد محسن بمهرجان القلعة

تنفرد شبكة تليفزيون «الحياة»، بالعرض الحصري لحفل المطرب محمد محسن، الليلة، من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء الدولي في دورته الـ 30، إذ من المقرر أن يقدم المطرب محمد محسن، في تمام الساعة العاشرة مساء، نخبة من أعماله الخاصة إلى جانب باقة من أهم وأشهر أعمال تراث الموسيقى العربية منها «أهو ده اللي صار»، «حبات الندي»، «أنا أتوب عن حبك»، «البحر بيضحك»، «ليه»، «حضنك حياة»، «أغار من قلبي»، «سالمة يا سلامة»، «في قلبي مكان»، «فوضت أمري».

حفل أوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو مدحت عبدالسلام

وفي الثامنة مساء، ينطلق حفل لأوركسترا الحجرة تحت إشراف المايسترو الدكتور مدحت عبدالسلام، يتضمن عددا من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، وبعده تتغنى نوران أبو طالب، بكوكبة من المؤلفات التراثية والمعاصرة منها «الحلوة دي»، «لأ مش أنا اللي ابكي»، «في هويد الليل»، «صبري عليك طال»، «ممكن»، «شبابيك»، «صباح ومسا»، «سألتك حبيبي»، «أنا والعذاب وهواك»، إلى جانب مجموعة من أعمالها الخاصة منها فوازير ويا نجمة، في مهرجان القلعة.

حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء

يذكر أن شبكة تليفزيون «الحياة»، اعتلت قمة التريند خلال الأسبوعين الماضيين، بسبب عرضها الحصري لحفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الجديدة، التي ضمت كبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي مثل هاني شاكر، علي الحجار، مدحت صالح، حنان ماضي، نادية مصطفى ونوال الزغبي.